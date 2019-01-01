Смертельний обстріл кортежу голови Донецької ОДА: деталі та коментар Зеленського

Президент Українизасудив дії бойовиків, які. Під час обстрілу загинув боєць ЗСУ. Губернатор Донеччини, що був поруч, не постраждав.Про це повідомляє прес-служба глави держави.Президент вже доручив Генштабу ЗСУ посилити активність, аби знешкодити диверсантів. Окупанти завдали смертельного обстрілу по силах ООС на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ "Гнутове".Зокрема, під обстріл потрапили два авто. В одному, за попередніми даними, їхав новопризначений голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, в іншому – бійці ЗСУ, що його супроводжували. Чиновник не постраждав, проте через обстріли загинув український боєць."Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі", – наголосив Зеленський.Президент наголосив, що плани бойовиків-провокаторів не спрацюють. Україна далі наголошує на вирішенні конфлікту дипломатичними рішеннями, а не збройними.Зеленський вже доручив начальнику Генштабу, головнокомандувачу ЗСУмаксимально посилити активність підрозділів Збройних сил, аби виявити та знешкодити диверсійні групі. Бійці ООС мають миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій з боку окупантів проти мирних українців та військових.Крім того, Зеленський висловив співчуття родині бійця, що загинув в автомобілі ЗСУ, та побажав швидкого одужання пораненому захисникові.https://24tv.ua/ukrayina_tag1119