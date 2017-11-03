Вибори до Верховної Ради: яким повинен бути депутат від Луцька

До дня проведення позачергових парламентських виборів залишилося менше двох тижнів.Хто балотуватиметься до Верховної Ради від Луцька та що кандидати обіцяють у своїх передвиборчих програмах?Які проблеми повинен вирішувати народний обранець та що самі лучани очікують від новообраного депутата, що представлятиме наше місто у парламенті?Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» на «12» телеканалі у четвер, 11 липня, о 20:00.Тож закликають писати свої запитання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Facebook. На найвлучніші питання відповіді озвучать під час ефіру.