Вибори до Верховної Ради: яким повинен бути депутат від Луцька
Сьогодні, 20:00
До дня проведення позачергових парламентських виборів залишилося менше двох тижнів.
Хто балотуватиметься до Верховної Ради від Луцька та що кандидати обіцяють у своїх передвиборчих програмах?
Які проблеми повинен вирішувати народний обранець та що самі лучани очікують від новообраного депутата, що представлятиме наше місто у парламенті?
Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» на «12» телеканалі у четвер, 11 липня, о 20:00.
Тож закликають писати свої запитання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Facebook. На найвлучніші питання відповіді озвучать під час ефіру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Хто балотуватиметься до Верховної Ради від Луцька та що кандидати обіцяють у своїх передвиборчих програмах?
Які проблеми повинен вирішувати народний обранець та що самі лучани очікують від новообраного депутата, що представлятиме наше місто у парламенті?
Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» на «12» телеканалі у четвер, 11 липня, о 20:00.
Тож закликають писати свої запитання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Facebook. На найвлучніші питання відповіді озвучать під час ефіру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Одна громада на Волині не передбачила резервних грошей
Сьогодні, 20:17
Вибори до Верховної Ради: яким повинен бути депутат від Луцька
Сьогодні, 20:00
«ПортCity» розігрує відпочинок у Арабські Емірати *
Сьогодні, 19:27