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Вступна кампанія-2019: все, що потрібно знати

Вступна кампанія-2019: все, що потрібно знати
Вищі навчальні заклади України розпочали прийом заяв від абітурієнтів.

Початок прийому документів від абітурієнтів, якіхочуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" та "Магістр", - повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на офіційний сайт МОН.

Більшість вступників планують подавати їх в електронній формі через власні кабінети на сайті.

Цього року вступники на бакалавра чи наскрізного магістра можуть подати на бюджет сім заяв на чотири спеціальності. На контракт можна подати будь-яку кількість заяв.

У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він обов’язково обирає її пріоритетність – від 1 до 7, де 1 – це найвища пріоритетність, а 7 – найнижча.

До 26 липня вступники отримають інформацію, чи отримали бюджетне місце, до 31 липня вони повинні будуть принести оригінали документів до вишів для зарахування.

З 1 серпня відбудеться зарахування на бюджет, з цього ж дня починається оприлюднення списків на контракт. Зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.

На ранок 10 липня було зареєстровано понад 138 тис електронних кабінетів вступників, це майже 90% від очікуваної кількості цього року.

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Теги: Україна, вступна кампанія
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