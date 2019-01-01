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11 липня на Волині: гортаючи календар

11 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження власниця компанії "Санрайз", голова Європейської партії на Волині Олена Голєва (на фото), журналісти Оксана Головій, Петро Герасименко та секретар Ковельської міськради Віра Федосюк.

Їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.

Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку і любові.

У цей день 2003 року у селі Павлівка Іваничівського району на Волині відбулася урочиста зустріч президентів України Леоніда Кучми і Польщі Олександра Кваснєвського.

Захід відбувся як спомин і акт примирення двох народів – польського та українського – з нагоди 60-ї річниці Волинської трагедії.

Тоді ж у знак примирення відкрили стелу з написом великими літерами: «ПАМ’ЯТЬ, СКОРБОТА, ЄДНАННЯ».

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