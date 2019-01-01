11 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження власниця компанії "Санрайз", голова Європейської партії на Волині(на фото), журналістита секретар Ковельської міськрадиЇх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку і любові.У цей день 2003 року у селі Павлівка Іваничівського району на Волині відбулася урочиста зустріч президентів України Леоніда Кучми і Польщі Олександра Кваснєвського.Захід відбувся як спомин і акт примирення двох народів – польського та українського – з нагоди 60-ї річниці Волинської трагедії.Тоді ж у знак примирення відкрили стелу з написом великими літерами: «ПАМ’ЯТЬ, СКОРБОТА, ЄДНАННЯ».