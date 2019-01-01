11 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження власниця компанії "Санрайз", голова Європейської партії на Волині Олена Голєва (на фото), журналісти Оксана Головій, Петро Герасименко та секретар Ковельської міськради Віра Федосюк.
Їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.
Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку і любові.
У цей день 2003 року у селі Павлівка Іваничівського району на Волині відбулася урочиста зустріч президентів України Леоніда Кучми і Польщі Олександра Кваснєвського.
Захід відбувся як спомин і акт примирення двох народів – польського та українського – з нагоди 60-ї річниці Волинської трагедії.
Тоді ж у знак примирення відкрили стелу з написом великими літерами: «ПАМ’ЯТЬ, СКОРБОТА, ЄДНАННЯ».
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Їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.
Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку і любові.
У цей день 2003 року у селі Павлівка Іваничівського району на Волині відбулася урочиста зустріч президентів України Леоніда Кучми і Польщі Олександра Кваснєвського.
Захід відбувся як спомин і акт примирення двох народів – польського та українського – з нагоди 60-ї річниці Волинської трагедії.
Тоді ж у знак примирення відкрили стелу з написом великими літерами: «ПАМ’ЯТЬ, СКОРБОТА, ЄДНАННЯ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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