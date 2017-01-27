У Луцьку судили банду, яка постачала наркотики у волинську колонію





Зокрема, двом з них суд призначив покарання у виді семи років позбавлення волі, ще одному злочинцю – 4 роки 6 місяців, повідомляє



У 2017 році працівниками СБУ спільно з оперативним відділом колонії та прокуратурою Волинської області вдалось викрити групу зловмисників. Ними виявились міжрегіональне злочинне угрупування, зокрема, мешканці Волинської, Івано-Франківської, Вінницької областей та уродженець міста Сімферополь, а також особи, які вже відбували покарання та утримувалися у колонії. Зловмисники систематично займалися постачанням в установу та збутом серед інших засуджених наркотичних засобів. Керував діяльністю один із засуджених колонії.



Під час судового засідання встановили, що один з обвинувачених, відбуваючи покарання у Маневицькій виправній колонії № 42, вступив у злочинну змову з чоловіком, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та іншим обвинуваченим, з якими зорганізувався у стійке кримінальне угрупування, яке пов`язане із незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також збутом наркотичних засобів у місцях позбавлення волі та на території Волинської області.



Так, відповідно до розробленого плану, злочинці незаконно купували пігулки «Субутекс», що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено – бупренорфін, у невстановлених слідством осіб та в подальшому пересилали через «Нову пошту» із міста Калуш Івано-Франківської області до смт. Маневичі. Зокрема, пігулки вони приховували у предмети. Відзначимо, що клієнтів на таблетки шукав один з засуджених.



Варто зазначити, що усі учасники угрупування спілкувалися в завуальованій формі з використанням термінології, змістове навантаження якої було відоме лише членам угрупування. До того ж, для забезпечення фінансування злочинної діяльності використовувався безготівковий вид переказу коштів за допомогою «Приват24».



До слова, під час засідання судили лише трьох членів угрупування, усі чоловіки уклали угоду про визнання винуватості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині засудили трьох чоловіків, які організували злочинне угрупування та збували наркотики ув’язненим Маневицької колонії.Зокрема, двом з них суд призначив покарання у виді семи років позбавлення волі, ще одному злочинцю – 4 роки 6 місяців, повідомляє ІА Волинські Новини , посилаючись на вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області.У 2017 році працівниками СБУ спільно з оперативним відділом колонії та прокуратурою Волинської області вдалось викрити групу зловмисників. Ними виявились міжрегіональне злочинне угрупування, зокрема, мешканці Волинської, Івано-Франківської, Вінницької областей та уродженець міста Сімферополь, а також особи, які вже відбували покарання та утримувалися у колонії. Зловмисники систематично займалися постачанням в установу та збутом серед інших засуджених наркотичних засобів. Керував діяльністю один із засуджених колонії.Під час судового засідання встановили, що один з обвинувачених, відбуваючи покарання у Маневицькій виправній колонії № 42, вступив у злочинну змову з чоловіком, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та іншим обвинуваченим, з якими зорганізувався у стійке кримінальне угрупування, яке пов`язане із незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також збутом наркотичних засобів у місцях позбавлення волі та на території Волинської області.Так, відповідно до розробленого плану, злочинці незаконно купували пігулки «Субутекс», що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено – бупренорфін, у невстановлених слідством осіб та в подальшому пересилали через «Нову пошту» із міста Калуш Івано-Франківської області до смт. Маневичі. Зокрема, пігулки вони приховували у предмети. Відзначимо, що клієнтів на таблетки шукав один з засуджених.Варто зазначити, що усі учасники угрупування спілкувалися в завуальованій формі з використанням термінології, змістове навантаження якої було відоме лише членам угрупування. До того ж, для забезпечення фінансування злочинної діяльності використовувався безготівковий вид переказу коштів за допомогою «Приват24».До слова, під час засідання судили лише трьох членів угрупування, усі чоловіки уклали угоду про визнання винуватості.

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