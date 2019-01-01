«Зелений коридор» та навчання для ЄС та НАТО: Зеленський запропонував змінити Чорнобильську зону





Окрім того, президент пропонує проводити навчально-тренувальні заходи із запобігання і ліквідації аварій для партнерів з країн ЄС і НАТО, - повідомляє

«Сьогодні я підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Щонайперше ми створимо «зелений коридор» для туристів і приберемо передумови для корупції», – написав Зеленський у твітері 10 липня.



Як повідомляє прес-служба президента, підписаний указ передбачає, зокрема, розробку й ухвалення Стратегії розвитку Чорнобильської зони як туристичного об’єкта.



«Ми маємо дати цій території України нове життя. Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити. Чорнобиль – це унікальне місце на планеті, де природа відроджується після світової техногенної катастрофи, де є справжнє «місто-привид». Ми маємо показати це місце світу: науковцям, екологам, історикам, туристам», – сказав Зеленський.



Згідно з повідомленням прес-служби президента, указ зобов’язує чиновників і правоохоронні органи погоджувати відвідування Чорнобильської зони протягом трьох календарних днів через електронний кабінет, а наявні електронні квитки будуть синхронізовані. У разі існування підстав для відмови у візиті людина дізнаватиметься про це напередодні, а не на КПП.



Крім того, згідно з повідомленням, Україна планує надати можливість проводити у Чорнобильській зоні навчально-тренувальні заходи із запобігання і ліквідації аварій для партнерів з країн ЄС і НАТО.

10 липня президент Зеленський відвідав Чорнобильську атомну електростанцію, де приймали в експлуатацію нову арку над зруйнованим четвертим реактором.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити «зелений коридор» у Чорнобильській зоні.Окрім того, президент пропонує проводити навчально-тренувальні заходи із запобігання і ліквідації аварій для партнерів з країн ЄС і НАТО, - повідомляє Радіо.Свобода.

«Сьогодні я підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Щонайперше ми створимо «зелений коридор» для туристів і приберемо передумови для корупції», – написав Зеленський у твітері 10 липня.Як повідомляє прес-служба президента, підписаний указ передбачає, зокрема, розробку й ухвалення Стратегії розвитку Чорнобильської зони як туристичного об’єкта.«Ми маємо дати цій території України нове життя. Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити. Чорнобиль – це унікальне місце на планеті, де природа відроджується після світової техногенної катастрофи, де є справжнє «місто-привид». Ми маємо показати це місце світу: науковцям, екологам, історикам, туристам», – сказав Зеленський.Згідно з повідомленням прес-служби президента, указ зобов’язує чиновників і правоохоронні органи погоджувати відвідування Чорнобильської зони протягом трьох календарних днів через електронний кабінет, а наявні електронні квитки будуть синхронізовані. У разі існування підстав для відмови у візиті людина дізнаватиметься про це напередодні, а не на КПП.Крім того, згідно з повідомленням, Україна планує надати можливість проводити у Чорнобильській зоні навчально-тренувальні заходи із запобігання і ліквідації аварій для партнерів з країн ЄС і НАТО.10 липня президент Зеленський відвідав Чорнобильську атомну електростанцію, де приймали в експлуатацію нову арку над зруйнованим четвертим реактором.

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