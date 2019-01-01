Топінамбур, віники і сіль: волинські лісівники готуються до зимової підгодівлі диких тварин. ФОТО

Волинські лісівники активно готуються до зими і заготовляють корми для підгодівлі диких тварин.Нині одним із головних завдань для лісогосподарських підприємств є створення достатньої кормової бази на зимовий період. У мисливському господарстві активне втручання людини в природні умови існування диких тварин є доцільним протягом цілого року, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.Як відомо, всі дикі тварини, особливо копитні, тією чи іншою мірою відчувають нестачу корму в холодний період. При цьому якщо деякі види (олені, лосі) відносно добре пристосовані до використання бідних, одноманітних чи малопоживних зимових кормів, то інші (дикі кабани) дуже чутливі до несприятливих умов зимового періоду.Завідувач сектору мисливського господарства Волинського ОУЛМГ Василь Сухопор щодо підготовки державними лісогосподарськими підприємствами до мисливського сезону 2019-2020 рр. зазначає таке: «Витрати на ведення мисливського господарства щороку збільшуються і, починаючи з 2014-го, зросли більш ніж втричі. Якщо в 2014 році на ведення мисливського господарства витрачалося близько 3-х мільйонів гривень, то в минулому, 2018 році – майже 12 мільйонів. Причина – збільшення витрат на будівництво вольєрів (для качок, фазанів, диких кабанів і оленів), заготівлю кормів, охорону території. На сьогоднішній день головна мета лісівників Волині – збільшити чисельність мисливської фауни та урізноманітнити її»Після завершення сезону полювання лісівники працюють над обліком диких тварин і створенням кормових полів.«Навесні цього року було створено близько 120 гектарів кормових площ . Цілей тут декілька: це утримання фауни на своїх територіях у лісових масивах, покращення кормової бази та запобігання нанесенню шкоди сільському господарству дикими тваринами. Лісівники створюють кормові поля в лісових масивах. Тут висівається овес, садиться топінамбур та багато інших кормових культур», - каже лісівник.Крім цього, не менш важливим завданням є облаштування солонців, адже без солі тварини будуть мігрувати і ведення мисливського господарства стане неможливим.«Основна літня робота лісівників – заготівля кормів. Нашими підприємствами уже заготовлено близько 150 тисяч кормових віників. Вони спеціальним шляхом висушені, оброблені сіллю, а в зимовий період викладаються для підгодівлі диких тварин», - підсумовує Василь Сухопор.