Луцький нацгвардієць розповів, як допомагав постраждалому в ДТП мотоциклістові





Нагадаємо, днями у Луцьку



Гвардійці викликали на місце події карету швидкої, поліцейських і надали допомогу постраждалому мотоциклістові, - йдеться на сторінці військової сторінки 1141 у Facebook.



8 липня у Луцьку поблизу приміщення Апеляційного суду Волинської області «BMW X5» зіткнувся із мотоциклом «Honda Silver». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав 56-річний лучанин, котрий керував мотоциклом. Одним з перших аварію побачив військовослужбовець військової частини 1141, старший солдат Тарас Кисельов. Саме він кинувся на допомогу постраждалому.



«Того дня я чергував у приміщенні Апеляційного суду Волинської області, - розповідає Тарас. - Близько 12 години почув гучний, мов від удару звук, і одразу ж вибіг на вулицю. На проїжджій частині я побачив лежачого чоловіка, а поруч з ним – мотоцикл. Я викликав швидку і поліцію. Потім разом з напарником, солдатом Трохимом Глибичанським, який прийшов на допомогу, ми підняли мотоцикл і поверхнево оглянули потерпілого. Слідів крові не помітили, чоловік був при свідомості. За кілька хвилин на місце події прибула карета швидкої. Ми з Трохимом допомогли покласти мотоцикліста на ноші і його повезли до Луцької міської клінічної лікарні.



Пізніше медики повідомили нам, що постраждалого не госпіталізували, оскільки він отримав незначні тілесні ушкодження.



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