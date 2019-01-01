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В центрі міста жінка підстрелила двох людей. ФОТО, ВІДЕО

В центрі міста жінка підстрелила двох людей. ФОТО, ВІДЕО
В центрі Сум сталася стрілянина, під час якої постраждало двоє людей.

Стрілянина сталася вдень, 10 липня в провулку Терезова, - повідомляє 0542.

Повідомлення про це на лінію «102» надійшло о 13:35 від медичних працівників. На місці працювала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, стріляли в двох осіб. У чоловіка поранення в руку, 15-річна дівчинка в тяжкому стані, їх госпіталізували в лікарню.

За словами співробітника відділу комунікацій ГУНП в Сумській області Володимира Крупецьких, який працював на місці подій, травмовані батько з донькою. Попередньо, в них із пістолету стріляла жінка. Сталося це в офісних приміщеннях другого поверху будівлі.

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Теги: Суми, стрілянина
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