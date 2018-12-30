Ячмінь на оці: Уляна Супрун порадила, що можна і не можна робити

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров`я Уляна Супрун розповіла українцям про головні помилки при лікуванні ячменю.Міністерка зазначає, що в інтернеті можна натрапити на чимало порад щодо “лікування” ячменю: потерти обручкою, плюнути в око, показати дулю, перев’язати пальці нитками чи навіть прикласти коров’ячий кізяк. Саме тому вона вирішила пояснити, що дійсно варто робити і чого точно не можна, якщо з’явився ячмінь. Про це Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.«Ячмінь є гнійним гострим запаленням сальної залози або волосяної частини вій, що виникає внаслідок інфікування бактеріями, найчастіше стафілококом. Він може бути також водянистим, але не має впливати на зір. Ячмінь рідко призводить до серйозних наслідків, але до того, як зникне, може завдавати болю», - йдеться у дописі Супрун.Що робити, якщо з’явився ячмінь:- Аби зменшити запалення, прикладіть до ока на 5-10 хвилин м’яку тканину, зволожену теплою водою. Таку процедуру можна повторювати 3-4 рази на день.- Щоб зменшити біль, можна випити ібупрофен або парацетамол.- Не варто вдягати контактні лінзи та фарбувати очі, доки ячмінь не мине.- У жодному разі не намагайтеся самостійно позбутися його механічно. Так можна занести інфекцію.Зазвичай ячмінь минає самостійно протягом тижня або двох. Але є випадки, коли необхідно звертатися до лікаря:- Якщо виникає сильний біль та набряк- Якщо ячмінь не минає протягом кількох тижнів- Якщо порушується зірПояві ячменю не завжди можна запобігти. Але існують базові правила, які зменшать ризик його появи.- Не торкайтеся очей та не одягайте лінзи брудними руками.- Обов’язково змивайте макіяж перед сном. Регулярно дбайте про чистоту своїх повік та вій.- Не використовуйте косметику, у якої минув термін придатності.- Не користуйтеся одними рушниками та спільною косметикою із людьми, які мають ячмінь.Також Уляна Супрун переконує, що немає жодних підстав вірити в те, що ячмінь мине, якщо потерти око каблучкою, показати дулю або сходити до ворожки. У когось може існувати хибне враження, що це дійсно ефективні методи лікування. Але насправді ячмінь минає не завдяки їхньому застосуванню. Він просто минає сам."Ми радимо довіряти лише своєму лікарю та доказовій медицині та не шукати порад на форумах і у коментарях", - підсумувала в.о. міністра.