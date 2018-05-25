Луцькі муніципали знайшли гральні заклади-порушники. ФОТО

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час рейду щодо виявлення об`єктів грального бізнесу в місті, виявили порушення в роботі кількох закладів.Перевірка відбулася в ніч з 9 на 10 липня, - йдеться у повідомленні на сторінці муніципальної варти у Facebook.Муніципали відвідали заклади, що є розповсюджувачами державних лотерей, які розташовані на вулицях Ковельській, Лесі Українки, Словацького та проспекті Волі.«В ході рейду виявлено заклади "Спорт Лото" (пр. Волі,14), "Національна лотерея" (по.Волі,9), "Спорт Лото" (вул .Лесі Українки,55), "Супер Лото" (вул.Словацького,12) та заклад "Лото" (вул.Ковельська,3), які працюють без встановленого рішенням виконавчого комітету міської ради цілодобового режиму роботи. Згідно вимог Правил додержання тиші в громадських місцях на території міста Луцька, затверджених рішенням міської ради від 23.12.2008 із змінами внесеними рішенням міської ради від 05.06.2018 № 42/93 та Кодексу України про адміністративні правопорушення було складено п'ять постанов про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.182 та 1 протокол за ст.155 КУпАП», - йдеться у дописі.Окрім того адміністратор закладу "Лото" на вулиці Ковельській,3 не зміг пред’явити документи про суб'єкта господарювання та "Куточок споживача».За словами представників муніципальної варти, такі заклади як: «Спорт Лото» (магазин продажу лотерейних квитків) на вулиці Лесі Українки, 38, БК «Фаворит» на вулиці Лесі Українки,19 та «Спорт Лото» (магазин продажу лотерейних квитків) на вулиці Лесі Українки, 19а, в період обстеження не працювали.Робоча група і надалі буде здійснювати рейди по території міста Луцька.