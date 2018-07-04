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Повідомили, чому зупинилися луцькі ліфти. ВІДЕО

Повідомили, чому зупинилися луцькі ліфти. ВІДЕО
Жителі міста Луцьк скаржаться на незручності, які спричинили зупинки ліфтів у багатоповерхівках.

Директор “Волиньліфт” Андрій Ткачук повідомив, що в місті зупинили 11 ліфтів через закінчення граничного терміну експлуатації, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Виконувачка повноважень директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Коленда каже, що більшість підйомників використовують понад 25 років, а в бюджеті немає грошей, аби замінити їх на нові.

Жителі будинку на бульварі Дружби Народів, 15 кажуть, що ліфт у їхньому будинку часто не працює

"Я на 4-му поверсі живу. Зайшла. Застрягла півгодини просиділа. Гримала, гримала", - каже одна з мешканок.

Виконувачка обов”язків директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Надія Коленда каже, що більшість ліфтів у Луцьку використовують вже понад чверть століття, тому раз на 4 роки вони потребують ремонту.

"Вони не просто стоять, у них виконуються капітальний ремонт. Перед вкладаються договори. Збирають люди свою частку, а тоді ми приступаємо до ремонту. Сесія міської ради нам виділила додаткових 800 тисяч ми сьогодні підписали 4 договри на початок ремонтних робіт", - розповідає чиновниця

Головний спеціаліст відділу департаменту ЖКГ Луцької міської ради Дмитро Козюта повідомив, що також ліфти зупинилися на вулиці Федорова 4, Метельницького, 4. Підприємство "Волиньліфт" повинне замовити запчастини і виконати ремонт. На це може піти до трьох тижнів.

Директор «Волиньліфт» Андрій Ткачук запевнив, що його підопічні вже приступили до ремонту.

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Теги: Луцьк, ліфти
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