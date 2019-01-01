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Новопризначений голова Волинської митниці ДФС провів свою першу нараду

Новопризначений голова Волинської митниці ДФС провів свою першу нараду
В.о. начальника Волинської митниці ДФС Андрій Войцешук провів свою першу нараду.

Про це повідомили у прес-службі установи.

В адміністративному приміщенні установи він провів свою першу нараду з керівним складом колективу на посаді виконувача обов’язків начальника Волинської митниці ДФС.

До слова, накази ДФС про звільнення Євгенія Шелігацького та покладання на Андрія Войцещука виконання обов’язків начальника Волинської митниці ДФС датовані 9 липнем 2019 року.

У своїй заяві голова ДФС Олександр Власов аргументував це hішення готовністю ДФС до практичної реалізації Указу Президента України «Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів».

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Теги: митниця, ДФС, Волинь
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