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11 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

11 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 11 липня, Всесвітній день шоколаду, а у вірян закінчується багатоденний Петрівський піст.

До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимум.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

11 липня віряни закінчують Петрівський піст. Закінчується період утримання від скоромної їжі завжди в один і той же день – свято Петра і Павла, день пам’яті первоверховних апостолів, 12 липня.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 11 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Сергій.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Зозуля 11 липня замовкла – буде рання зима
11 липня впав перший лист, в серпні впаде два
Якщо в цей день співав соловей, то осінь мала бути теплою
У цей день категорично не можна косити траву

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Цього дня не можна було косити сіно, адже вважалося, що так можна накликати біду. Також не слід 11 липня лихословити та сваритися.
Крім того, наші предки вірили, що у цей день не можна бути байдужим до проблем інших.

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Теги: свято, 11 липня, традиції
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