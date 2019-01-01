11 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише



ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО



11 липня віряни закінчують Петрівський піст. Закінчується період утримання від скоромної їжі завжди в один і той же день – свято Петра і Павла, день пам’яті первоверховних апостолів, 12 липня.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 11 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Сергій.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Зозуля 11 липня замовкла – буде рання зима

11 липня впав перший лист, в серпні впаде два

Якщо в цей день співав соловей, то осінь мала бути теплою

У цей день категорично не можна косити траву



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Цього дня не можна було косити сіно, адже вважалося, що так можна накликати біду. Також не слід 11 липня лихословити та сваритися.

Крім того, наші предки вірили, що у цей день не можна бути байдужим до проблем інших.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 11 липня, Всесвітній день шоколаду, а у вірян закінчується багатоденний Петрівський піст.До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимум 11 липня віряни закінчують Петрівський піст. Закінчується період утримання від скоромної їжі завжди в один і той же день – свято Петра і Павла, день пам’яті первоверховних апостолів, 12 липня.У четвер, 11 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Сергій.Зозуля 11 липня замовкла – буде рання зима11 липня впав перший лист, в серпні впаде дваЯкщо в цей день співав соловей, то осінь мала бути теплоюУ цей день категорично не можна косити травуЦього дня не можна було косити сіно, адже вважалося, що так можна накликати біду. Також не слід 11 липня лихословити та сваритися.Крім того, наші предки вірили, що у цей день не можна бути байдужим до проблем інших.

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