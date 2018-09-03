«Головне – зберегти життя, настріляти нечисті ще встигнете»: історія воїна волинської бригади

Колишній майор МНС покинув все заради країни та поїхав на війну у складі волинської бригади.Про це повідомили у прес-службі 14 ОМБр.Ризик і небезпека були в житті цього чоловіка, майора МНС, задовго до війни. Різниця в тому, що змінив пожежний рукав на зброю. За допомогою першого захищав життя окремих людей, а за допомогою зброї разом із нашими хлопцями захищаю державу.Віктор запросто розговорить будь-кого, завжди усміхнений і оптимістично налаштований. І це попри те, що впродовж навіть не років, а десятиліть йому доводилося мати справу з небезпекою, трагедіями, і навіть смертю, а нині він разом із побратимами боронить передній край в одній із найгарячіших на сьогоднішній день точок фронту.«Великокаліберний кулемет, міномети 82 і 120 мм, гранатомет, БМП – усе це прилітає чи не щодня. Часті подарунки з боку сєпарів – і з арт.систем 122 мм. Про стрілецьку зброю я навіть не кажу.Як не дивно, але до всього звикаєш. І принцип дії один-єдиний: передусім – зберегти життя і здоров’я особового складу. Тому при кожному обстрілі, яким ворог провокує нас на бій, кажу молодим хлопцям, які в бліндажах і окопах нещодавно – не гарячкуйте, головне, не допустити втрат, а настріляти нечисті ще встигнете...» – розповідає воїн.Якось уже так повелося, що в розташуванні підрозділу, в якому служить Віктор, незалежно від того, куди закинула наших хлопців війна, – завжди така собі фронтова оаза. Навіть у найнепридатніших, задавалося би, фронтових умовах, під постійними обстрілами, побратими уміють створити комфорт і затишну атмосферу. Віктор, як завжди, гостинно запрошує на каву і на дружню балачку – про фронт, і про життя. І буде одним із перших, хто захистить собою під час небезпеки – каже, напевно, звичка, що виробилася за десятиліття служби...«Як і на початку війни, – я воюю за свою державу, за Україну. Завжди звик доводити розпочате до кінця, тому... виборюємо перемогу.Крім того, думаю, маючи бойовий досвід, а також досвід того, як діяти в критичних ситуаціях, чималу практику санінструктора і вищу юридичну освіту, можу бути корисним для свого підрозділу, а особливо, для молодих хлопців, які ще тільки звикаються з фронтом, і яким не завадять поради бувалого вояки», – усміхається, говорячи про себе Віктор.