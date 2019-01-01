Померла дівчина, яку підпалив наречений у Запоріжжі





Про це йдеться у сюжеті



22-річна Анастасія Ковальова витримала кілька операцій. Небайдужі здавали кров та збирали гроші на її лікування. Була надія, що дівчина виживе, однак опіки були вкрай тяжкі - майже 90% тіла.



Так, 2 липня у Запоріжжі чоловік під час сварки підпалив свою наречену. 28-річний Віталій Чайковський облив наречену бензином та підпалив просто під вікнами будинку, де він жив із нею. Нібито через ревнощі. Вже у суді чоловік плакав і пояснював - хотів у такий спосіб "зміцнити стосунки" - не спалювати, а лише налякати.



Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на навмисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після тижня лікування у Запоріжжі в реанімації померла дівчина, яку підпалив наречений.Про це йдеться у сюжеті ТСН. 22-річнавитримала кілька операцій. Небайдужі здавали кров та збирали гроші на її лікування. Була надія, що дівчина виживе, однак опіки були вкрай тяжкі - майже 90% тіла.Так, 2 липня у Запоріжжі чоловік під час сварки підпалив свою наречену. 28-річнийоблив наречену бензином та підпалив просто під вікнами будинку, де він жив із нею. Нібито через ревнощі. Вже у суді чоловік плакав і пояснював - хотів у такий спосіб "зміцнити стосунки" - не спалювати, а лише налякати.Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на навмисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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