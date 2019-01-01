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Померла дівчина, яку підпалив наречений у Запоріжжі

Померла дівчина, яку підпалив наречений у Запоріжжі
Після тижня лікування у Запоріжжі в реанімації померла дівчина, яку підпалив наречений.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

22-річна Анастасія Ковальова витримала кілька операцій. Небайдужі здавали кров та збирали гроші на її лікування. Була надія, що дівчина виживе, однак опіки були вкрай тяжкі - майже 90% тіла.

Так, 2 липня у Запоріжжі чоловік під час сварки підпалив свою наречену. 28-річний Віталій Чайковський облив наречену бензином та підпалив просто під вікнами будинку, де він жив із нею. Нібито через ревнощі. Вже у суді чоловік плакав і пояснював - хотів у такий спосіб "зміцнити стосунки" - не спалювати, а лише налякати.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на навмисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.


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Теги: підпал, смерть, дівчина
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