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У селі на Волині вночі горів торговий кіоск

У селі на Волині вночі горів торговий кіоск
У селі Воєгоща Камінь-Каширського району горів торговий кіоск.

Пожежа трапилась 10 липня о 22:54, - пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

Ліквідувли пожежу о 23:35. Будівлю кіоску, торгівельне обладнання та товари врятовали. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електричної мережі.

Загалом з початку року в Камінь-Каширському районі зареєстровали 54 пожежі.

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Теги: пожежа, Волинь
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