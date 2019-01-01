У селі на Волині вночі горів торговий кіоск





Пожежа трапилась 10 липня о 22:54, - пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



Ліквідувли пожежу о 23:35. Будівлю кіоску, торгівельне обладнання та товари врятовали. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електричної мережі.



Загалом з початку року в Камінь-Каширському районі зареєстровали 54 пожежі.



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