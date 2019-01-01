Волинське село подалось на всеукраїнський конкурс, аби виграти 100 тисяч гривень. ВІДЕО





Конкурс оголосили у Міністерстві аграрної політики, - йдеться у сюжеті



Його головна мета – підтримка розвитку сіл. Переможець отримає приз – сто тисяч гривень. У Доротищі кажуть, що якщо вдасться перемогти, за ці гроші облаштують паркову зону для відпочинку.



Поруч з озером є чимало дворів, тож ця зона відпочинку буде там найбільш доречною. Доротище – єдине село Волині, яке бере участь в цьому конкурсі.



Підтримати населений пункт можна своїм голосом на сайті "Агропортал" до 17 липня цього року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинське село – учасник всеукраїнського конкурсу. Поборотись за звання найнеймовірнішого населеного пункту України зголосились аж 115. Серед них і Доротище Ковельського району. Нині вже увійшло у двадцятку найкращих.Конкурс оголосили у Міністерстві аграрної політики, - йдеться у сюжеті 12 каналу Його головна мета – підтримка розвитку сіл. Переможець отримає приз – сто тисяч гривень. У Доротищі кажуть, що якщо вдасться перемогти, за ці гроші облаштують паркову зону для відпочинку.Поруч з озером є чимало дворів, тож ця зона відпочинку буде там найбільш доречною. Доротище – єдине село Волині, яке бере участь в цьому конкурсі.Підтримати населений пункт можна своїм голосом на сайті "Агропортал" до 17 липня цього року.

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