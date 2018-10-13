вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув

ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув
У Польщі висунули звинувачення водієві українського автобуса, який потрапив в ДТП 7 липня на трасі А4 поблизу міста Бжеґ, що в Опольському воєводстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Так, 50-річного водія Миколу Б. звинуватили у ненавмисному спричиненні ДТП.

Відомо, автобусом їхали 35 пасажирів і два водії. Миколу також звинувачують у завданні тілесних ушкоджень 13 пасажирам.

"Без причини він з’їхав з дороги у кювет. Унаслідок цієї аварії травм зазнали тринадцятеро пасажирів, всі вони є громадянами України, зокрема один зазнав травм, що кваліфікуються як тяжкі", – розповів речник опольської прокуратури Станіслав Бар.

Окрім цього, він додав, підозрюваний визнав свою вину у зв’язку з висунутими йому звинуваченнями. Водій відмовився давати пояснення, але відповідав на запитання, які йому ставив прокурор.

За попередніми результатами слідства, причиною ДТП був сон.

"Найвірогідніше, ми передамо справу українським правоохоронним органам", – зазначив Станіслав Бар.

Нагадаємо, в Польщі 7 липня трапилася ДТП з українським автобусом, який з'їхав у рів. Внаслідок аварії 13 людей отримали травми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, український автобус, звинувачення, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П’яний волинянин на ВАЗі врізався в дерево: водій – у лікарні
Сьогодні, 10:50
У деяких мікрорайонах Луцька вміст аміаку у повітрі в 22 рази більший за норму
Сьогодні, 10:42
ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув
Сьогодні, 10:30
На Волині виявили автомобіль-«двійник»
Сьогодні, 10:20
Волинянин намагався вивезти до Польщі майже 50 кілограмів бурштину. ФОТО
Сьогодні, 10:14
Схожі новини
На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО
13 жовтень, 2018, 23:23
Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані
27 вересень, 2018, 15:31
На Волині – аварія з постраждалими На Волині – аварія з постраждалими
04 травень, 2018, 11:23
Аварія на Волині: вантажівка врізалася в маршрутку, є постраждалі Аварія на Волині: вантажівка врізалася в маршрутку, є постраждалі
17 березень, 2018, 11:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку горіла квартира: постраждав чоловік. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
 0
Чоловік з Вінниччини зник дорогою у Світязь: знайшла поліція. ФОТО
Сьогодні, 11:23
 0
П’яний волинянин на ВАЗі врізався в дерево: водій – у лікарні
Сьогодні, 10:50
 0
У деяких мікрорайонах Луцька вміст аміаку у повітрі в 22 рази більший за норму
Сьогодні, 10:42
 0
ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿