ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув





Про це повідомляє



Так, 50-річного водія Миколу Б. звинуватили у ненавмисному спричиненні ДТП.



Відомо, автобусом їхали 35 пасажирів і два водії. Миколу також звинувачують у завданні тілесних ушкоджень 13 пасажирам.



"Без причини він з’їхав з дороги у кювет. Унаслідок цієї аварії травм зазнали тринадцятеро пасажирів, всі вони є громадянами України, зокрема один зазнав травм, що кваліфікуються як тяжкі", – розповів речник опольської прокуратури Станіслав Бар.



Окрім цього, він додав, підозрюваний визнав свою вину у зв’язку з висунутими йому звинуваченнями. Водій відмовився давати пояснення, але відповідав на запитання, які йому ставив прокурор.



За попередніми результатами слідства, причиною ДТП був сон.



"Найвірогідніше, ми передамо справу українським правоохоронним органам", – зазначив Станіслав Бар.



Нагадаємо, в Польщі 7 липня трапилася ДТП з українським автобусом, який з'їхав у рів. Внаслідок аварії 13 людей отримали травми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі висунули звинувачення водієві українського автобуса, який потрапив в ДТП 7 липня на трасі А4 поблизу міста Бжеґ, що в Опольському воєводстві.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо" Так, 50-річного водія. звинуватили у ненавмисному спричиненні ДТП.Відомо, автобусом їхали 35 пасажирів і два водії. Миколу також звинувачують у завданні тілесних ушкоджень 13 пасажирам."Без причини він з’їхав з дороги у кювет. Унаслідок цієї аварії травм зазнали тринадцятеро пасажирів, всі вони є громадянами України, зокрема один зазнав травм, що кваліфікуються як тяжкі", – розповів речник опольської прокуратуриОкрім цього, він додав, підозрюваний визнав свою вину у зв’язку з висунутими йому звинуваченнями. Водій відмовився давати пояснення, але відповідав на запитання, які йому ставив прокурор.За попередніми результатами слідства, причиною ДТП був сон."Найвірогідніше, ми передамо справу українським правоохоронним органам", – зазначив Станіслав Бар.Нагадаємо, в Польщі 7 липняДТП з українським автобусом, який з'їхав у рів. Внаслідок аварії 13 людей отримали травми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію