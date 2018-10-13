ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув
Сьогодні, 10:30
У Польщі висунули звинувачення водієві українського автобуса, який потрапив в ДТП 7 липня на трасі А4 поблизу міста Бжеґ, що в Опольському воєводстві.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".
Так, 50-річного водія Миколу Б. звинуватили у ненавмисному спричиненні ДТП.
Відомо, автобусом їхали 35 пасажирів і два водії. Миколу також звинувачують у завданні тілесних ушкоджень 13 пасажирам.
"Без причини він з’їхав з дороги у кювет. Унаслідок цієї аварії травм зазнали тринадцятеро пасажирів, всі вони є громадянами України, зокрема один зазнав травм, що кваліфікуються як тяжкі", – розповів речник опольської прокуратури Станіслав Бар.
Окрім цього, він додав, підозрюваний визнав свою вину у зв’язку з висунутими йому звинуваченнями. Водій відмовився давати пояснення, але відповідав на запитання, які йому ставив прокурор.
За попередніми результатами слідства, причиною ДТП був сон.
"Найвірогідніше, ми передамо справу українським правоохоронним органам", – зазначив Станіслав Бар.
Нагадаємо, в Польщі 7 липня трапилася ДТП з українським автобусом, який з'їхав у рів. Внаслідок аварії 13 людей отримали травми.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".
Так, 50-річного водія Миколу Б. звинуватили у ненавмисному спричиненні ДТП.
Відомо, автобусом їхали 35 пасажирів і два водії. Миколу також звинувачують у завданні тілесних ушкоджень 13 пасажирам.
"Без причини він з’їхав з дороги у кювет. Унаслідок цієї аварії травм зазнали тринадцятеро пасажирів, всі вони є громадянами України, зокрема один зазнав травм, що кваліфікуються як тяжкі", – розповів речник опольської прокуратури Станіслав Бар.
Окрім цього, він додав, підозрюваний визнав свою вину у зв’язку з висунутими йому звинуваченнями. Водій відмовився давати пояснення, але відповідав на запитання, які йому ставив прокурор.
За попередніми результатами слідства, причиною ДТП був сон.
"Найвірогідніше, ми передамо справу українським правоохоронним органам", – зазначив Станіслав Бар.
Нагадаємо, в Польщі 7 липня трапилася ДТП з українським автобусом, який з'їхав у рів. Внаслідок аварії 13 людей отримали травми.
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