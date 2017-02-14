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На Волині виявили автомобіль-«двійник»

На Волині виявили автомобіль-«двійник»
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Ford Focus, який виявився автомобілем-«двійником».

Інцидент трапився, 10 липня близько 21-години, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Під час перевірки документів у 28-річного водія, а саме свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу правоохоронці встановили, що документ та номер він-коду не відповідає базам даних Національної поліції.

Оскільки, у цьому випадку вбачаються ознаки злочину, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу.


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Теги: авто, патрульні
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