На Волині виявили автомобіль-«двійник»





Інцидент трапився, 10 липня близько 21-години, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.



Під час перевірки документів у 28-річного водія, а саме свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу правоохоронці встановили, що документ та номер він-коду не відповідає базам даних Національної поліції.



Оскільки, у цьому випадку вбачаються ознаки злочину, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Ford Focus, який виявився автомобілем-«двійником».Інцидент трапився, 10 липня близько 21-години, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Під час перевірки документів у 28-річного водія, а саме свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу правоохоронці встановили, що документ та номер він-коду не відповідає базам даних Національної поліції.Оскільки, у цьому випадку вбачаються ознаки злочину, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію