На Волині виявили автомобіль-«двійник»
Сьогодні, 10:20
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Ford Focus, який виявився автомобілем-«двійником».
Інцидент трапився, 10 липня близько 21-години, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Під час перевірки документів у 28-річного водія, а саме свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу правоохоронці встановили, що документ та номер він-коду не відповідає базам даних Національної поліції.
Оскільки, у цьому випадку вбачаються ознаки злочину, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився, 10 липня близько 21-години, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Під час перевірки документів у 28-річного водія, а саме свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу правоохоронці встановили, що документ та номер він-коду не відповідає базам даних Національної поліції.
Оскільки, у цьому випадку вбачаються ознаки злочину, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув
Сьогодні, 10:30
На Волині виявили автомобіль-«двійник»
Сьогодні, 10:20
Волинське село подалось на всеукраїнський конкурс, аби виграти 100 тисяч гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10