П’яний волинянин на ВАЗі врізався в дерево: водій – у лікарні

На автодорозі у селі Заставне Іваничівського району автомобіль ВАЗ-2107 врізався у дерево.Інцидент трапився, 10 липня, близько 19 години, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 55-річний житель Нововолинська. Поліцейські попередньо встановили, що водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням транспортним засобом і в’їхав у дерево.Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у центральну районну лікарню.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.