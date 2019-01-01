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У Луцьку горіла квартира: постраждав чоловік. ВІДЕО

У Луцьку горіла квартира: постраждав чоловік. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Волі, 41, горіла квартира.

Про це пише інтернет-видання Волинь24.

Пожежа трапилася у четвер, 11 липня у квартирі на першому поверсі.

На місці працювали рятувальники і швидка допомога.

Зі слів очевидців, внаслідок пожежі постраждав чоловік з інвалідністю, який перебував у помешканні. Його госпіталізували.




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Теги: пожежа, Луцьк, Волі
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