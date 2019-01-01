У Луцьку горіла квартира: постраждав чоловік. ВІДЕО





Про це пише інтернет-видання



Пожежа трапилася у четвер, 11 липня у квартирі на першому поверсі.



На місці працювали рятувальники і швидка допомога.



Зі слів очевидців, внаслідок пожежі постраждав чоловік з інвалідністю, який перебував у помешканні. Його госпіталізували.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі, 41, горіла квартира.Про це пише інтернет-видання Волинь24 Пожежа трапилася у четвер, 11 липня у квартирі на першому поверсі.На місці працювали рятувальники і швидка допомога.Зі слів очевидців, внаслідок пожежі постраждав чоловік з інвалідністю, який перебував у помешканні. Його госпіталізували.

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