У Луцьку горіла квартира: постраждав чоловік. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
У Луцьку на проспекті Волі, 41, горіла квартира.
Про це пише інтернет-видання Волинь24.
Пожежа трапилася у четвер, 11 липня у квартирі на першому поверсі.
На місці працювали рятувальники і швидка допомога.
Зі слів очевидців, внаслідок пожежі постраждав чоловік з інвалідністю, який перебував у помешканні. Його госпіталізували.
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Про це пише інтернет-видання Волинь24.
Пожежа трапилася у четвер, 11 липня у квартирі на першому поверсі.
На місці працювали рятувальники і швидка допомога.
Зі слів очевидців, внаслідок пожежі постраждав чоловік з інвалідністю, який перебував у помешканні. Його госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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