На території волинського нацпарку оселилась рідкісна пташка. ФОТО





Про це пише Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.



Пташку сфотографували працівники відділу екоосвіти та рекреації використовуючи метод акустичної провокації 10 липня 2019 року у Ківерцях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території нацпарку Цуманська пуща зафіксували новий вид представника Червоної книги Ураїни - золотомушка червоночуба.Про це пише Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.Пташку сфотографували працівники відділу екоосвіти та рекреації використовуючи метод акустичної провокації 10 липня 2019 року у Ківерцях.

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