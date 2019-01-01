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На території волинського нацпарку оселилась рідкісна пташка. ФОТО

На території волинського нацпарку оселилась рідкісна пташка. ФОТО
На території нацпарку Цуманська пуща зафіксували новий вид представника Червоної книги Ураїни - золотомушка червоночуба.

Про це пише Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.

Пташку сфотографували працівники відділу екоосвіти та рекреації використовуючи метод акустичної провокації 10 липня 2019 року у Ківерцях.

На території волинського нацпарку оселилась рідкісна пташка. ФОТО
На території волинського нацпарку оселилась рідкісна пташка. ФОТО
На території волинського нацпарку оселилась рідкісна пташка. ФОТО

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Теги: птах, нацпарк
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