На території волинського нацпарку оселилась рідкісна пташка. ФОТО
Сьогодні, 20:12
На території нацпарку Цуманська пуща зафіксували новий вид представника Червоної книги Ураїни - золотомушка червоночуба.
Про це пише Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.
Пташку сфотографували працівники відділу екоосвіти та рекреації використовуючи метод акустичної провокації 10 липня 2019 року у Ківерцях.
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Про це пише Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.
Пташку сфотографували працівники відділу екоосвіти та рекреації використовуючи метод акустичної провокації 10 липня 2019 року у Ківерцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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