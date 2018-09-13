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Помер військовослужбовець з Волині

Помер військовослужбовець з Волині
Зупинилось серце жителя села Щурин Рожищенського району – колишнього військогослужбовця Сироти Сергія Ярославовича.

Про це повідомили у прес-службі Рожищенської РДА.

Зазначають, що чоловікові було 35 років.

Громада району та Рожищенська райдержадміністрація висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

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Теги: смерть, Волинь, військовий
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