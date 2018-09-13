Помер військовослужбовець з Волині

Сироти Сергія Ярославовича.



Про це повідомили у прес-службі



Зазначають, що чоловікові було 35 років.



Громада району та Рожищенська райдержадміністрація висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

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