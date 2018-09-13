Помер військовослужбовець з Волині
Сьогодні, 11:45
Зупинилось серце жителя села Щурин Рожищенського району – колишнього військогослужбовця Сироти Сергія Ярославовича.
Про це повідомили у прес-службі Рожищенської РДА.
Зазначають, що чоловікові було 35 років.
Громада району та Рожищенська райдержадміністрація висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.
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Про це повідомили у прес-службі Рожищенської РДА.
Зазначають, що чоловікові було 35 років.
Громада району та Рожищенська райдержадміністрація висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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