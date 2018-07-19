На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Іспанію





Він буде тривати з 6 до 13 серпня, поблизу міста Мадрид (Іспанія), повідомляє на сторінці у Facebook



Основні завдання обміну:



- Поширити ідею молодіжного активізму в сфері екології;

- Створити агентів змін;

- Заохотити інновації та креативність, інтелектуальну свободу, дослідження і культурний обмін між країнами;

- Заохотити креативність в рішенні проблем;

- Покращити відносини між суспільством і природою;

- Допомогти в знайомстві з глибшим і більш технічним знанням про проблеми й дії, направлені на відновлення та збереження навколишнього середовища;

- Поширити інформацію про молодіжну взаємодію, перебування та організації.



Вимоги до кандидатів:



- Українське громадянство;

- 18-30 років;

- Наявність закордонного паспорту;

- Наявність медичного страхування (вартість - від 210 гривень - не відшкодовується організаторами);

- Англійська мова на рівні можливості комунікації з представниками різних країн на теми запобігання забруднення навколишнього середовища, проблемах та ситуаціях у сфері навколишнього середовища;

- Готовність приймати участь в підготовці до культурного обміну та до навчальних сесій;

- Можливість оплатити собі проїзд до Мадриду назад. Ці витрати на квитки будуть відшкодовані протягом одного-двох місяців;

- Можливість оплатити організаційний внесок після затвердження Вашої кандидатури – 50 євро.



Зазначають, організація, яка приймає учасника протягом обміну бере витрати на харчування та проживання на себе.



Подати анкету можна до 14 липня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині шукають шістьох талановитих та креативних учасників/ць на міжнародний обмін «I am the Environment».Він буде тривати з 6 до 13 серпня, поблизу міста Мадрид (Іспанія), повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині Основні завдання обміну:- Поширити ідею молодіжного активізму в сфері екології;- Створити агентів змін;- Заохотити інновації та креативність, інтелектуальну свободу, дослідження і культурний обмін між країнами;- Заохотити креативність в рішенні проблем;- Покращити відносини між суспільством і природою;- Допомогти в знайомстві з глибшим і більш технічним знанням про проблеми й дії, направлені на відновлення та збереження навколишнього середовища;- Поширити інформацію про молодіжну взаємодію, перебування та організації.Вимоги до кандидатів:- Українське громадянство;- 18-30 років;- Наявність закордонного паспорту;- Наявність медичного страхування (вартість - від 210 гривень - не відшкодовується організаторами);- Англійська мова на рівні можливості комунікації з представниками різних країн на теми запобігання забруднення навколишнього середовища, проблемах та ситуаціях у сфері навколишнього середовища;- Готовність приймати участь в підготовці до культурного обміну та до навчальних сесій;- Можливість оплатити собі проїзд до Мадриду назад. Ці витрати на квитки будуть відшкодовані протягом одного-двох місяців;- Можливість оплатити організаційний внесок після затвердження Вашої кандидатури – 50 євро.Зазначають, організація, яка приймає учасника протягом обміну бере витрати на харчування та проживання на себе.Подати анкету можна до 14 липня тут

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