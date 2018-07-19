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На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Іспанію

На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Іспанію
На Волині шукають шістьох талановитих та креативних учасників/ць на міжнародний обмін «I am the Environment».

Він буде тривати з 6 до 13 серпня, поблизу міста Мадрид (Іспанія), повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.

Основні завдання обміну:

- Поширити ідею молодіжного активізму в сфері екології;
- Створити агентів змін;
- Заохотити інновації та креативність, інтелектуальну свободу, дослідження і культурний обмін між країнами;
- Заохотити креативність в рішенні проблем;
- Покращити відносини між суспільством і природою;
- Допомогти в знайомстві з глибшим і більш технічним знанням про проблеми й дії, направлені на відновлення та збереження навколишнього середовища;
- Поширити інформацію про молодіжну взаємодію, перебування та організації.

Вимоги до кандидатів:

- Українське громадянство;
- 18-30 років;
- Наявність закордонного паспорту;
- Наявність медичного страхування (вартість - від 210 гривень - не відшкодовується організаторами);
- Англійська мова на рівні можливості комунікації з представниками різних країн на теми запобігання забруднення навколишнього середовища, проблемах та ситуаціях у сфері навколишнього середовища;
- Готовність приймати участь в підготовці до культурного обміну та до навчальних сесій;
- Можливість оплатити собі проїзд до Мадриду назад. Ці витрати на квитки будуть відшкодовані протягом одного-двох місяців;
- Можливість оплатити організаційний внесок після затвердження Вашої кандидатури – 50 євро.

Зазначають, організація, яка приймає учасника протягом обміну бере витрати на харчування та проживання на себе.

Подати анкету можна до 14 липня тут.

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Теги: Молодіжний центр Волині, пошук учасників, міжнародний обмін, Іспанія.
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