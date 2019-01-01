вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє

Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє
В Україні прогнозують потепління.

Про це йдеться на сторінці синоптика Наталії Діденко.

Вона зазначила, що хоча поки не йдеться про +30, проте після теперішніх +17 +24 градусів завтра очікується +20+26 градусів.

Найтеплішими 12 липня будуть Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області.

«Ніч в Україні ще буде холодною, +8 +13 градусів (на Півдні – теплішою, звичайно), тому контролюйте нічні протяги, відкриті вікна, пледи, ковдри та котів, які рятують незвичну холодну липневу термічну ситуацію», – радить Наталія Діденко.

Дощі 12 липня найбільш ймовірні на Заході, Півночі, а також у Вінницькій, Одеській та Луганській областях. На значній частині території Центру, Півдня та Сходу - без істотних опадів.

У Києві на Петра й Павла - локальні дощі, трохи потепліє, вдень очікується близько +23 градусів.

На вихідних буде тепліше, проте все одно залишається ймовірність місцевих дощів.

«Ми й так вже лякані, нас зимовими водометами у мороз не змило, то вже з літнім дощем якось впораємося», – жартує синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заступник волинського селищного голови подав у відставку
Сьогодні, 12:31
Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс з відкритими списками
Сьогодні, 12:22
Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє
Сьогодні, 12:10
На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Іспанію
Сьогодні, 12:08
Волинській обласній лікарні передали 50 штучних клапанів серця, які безкоштовно надаватимуть пацієнтам
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Синоптик розповіла, чи повернеться спека найближчим часом до України Синоптик розповіла, чи повернеться спека найближчим часом до України
09 липень, 11:06
Синоптик розповіла, якою буде погода на Івана Купала Синоптик розповіла, якою буде погода на Івана Купала
05 липень, 12:08
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 липня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 липня
03 липень, 20:10
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у середу, 3 липня Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у середу, 3 липня
02 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахраї «розвели» двох волинян на майже 16 тисяч гривень
Сьогодні, 12:48
 0
Заступник волинського селищного голови подав у відставку
Сьогодні, 12:31
 0
Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс з відкритими списками
Сьогодні, 12:22
 0
Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє
Сьогодні, 12:10
 0
На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Іспанію
Сьогодні, 12:08
 0
Медіа
відео
1/8
﻿