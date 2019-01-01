Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє
Сьогодні, 12:10
В Україні прогнозують потепління.
Про це йдеться на сторінці синоптика Наталії Діденко.
Вона зазначила, що хоча поки не йдеться про +30, проте після теперішніх +17 +24 градусів завтра очікується +20+26 градусів.
Найтеплішими 12 липня будуть Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області.
«Ніч в Україні ще буде холодною, +8 +13 градусів (на Півдні – теплішою, звичайно), тому контролюйте нічні протяги, відкриті вікна, пледи, ковдри та котів, які рятують незвичну холодну липневу термічну ситуацію», – радить Наталія Діденко.
Дощі 12 липня найбільш ймовірні на Заході, Півночі, а також у Вінницькій, Одеській та Луганській областях. На значній частині території Центру, Півдня та Сходу - без істотних опадів.
У Києві на Петра й Павла - локальні дощі, трохи потепліє, вдень очікується близько +23 градусів.
На вихідних буде тепліше, проте все одно залишається ймовірність місцевих дощів.
«Ми й так вже лякані, нас зимовими водометами у мороз не змило, то вже з літнім дощем якось впораємося», – жартує синоптик.
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Про це йдеться на сторінці синоптика Наталії Діденко.
Вона зазначила, що хоча поки не йдеться про +30, проте після теперішніх +17 +24 градусів завтра очікується +20+26 градусів.
Найтеплішими 12 липня будуть Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області.
«Ніч в Україні ще буде холодною, +8 +13 градусів (на Півдні – теплішою, звичайно), тому контролюйте нічні протяги, відкриті вікна, пледи, ковдри та котів, які рятують незвичну холодну липневу термічну ситуацію», – радить Наталія Діденко.
Дощі 12 липня найбільш ймовірні на Заході, Півночі, а також у Вінницькій, Одеській та Луганській областях. На значній частині території Центру, Півдня та Сходу - без істотних опадів.
У Києві на Петра й Павла - локальні дощі, трохи потепліє, вдень очікується близько +23 градусів.
На вихідних буде тепліше, проте все одно залишається ймовірність місцевих дощів.
«Ми й так вже лякані, нас зимовими водометами у мороз не змило, то вже з літнім дощем якось впораємося», – жартує синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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