«Я українець і я цим пишаюся»: у селі на Волині розмалювали автобусну зупинку. ФОТО
Сьогодні, 19:10
У селі Бірки Любешівського району розмалювали автобусну зупинку.
А зробили це місцеві молоді жительки Вікторія Белоцька та Ольга Шуляр, - пише газета Нове життя.
До слова, декілька років тому саме це село стало одним із перших, що долучилося до своєрідного флешмобу із розмалювання автобусних зупинок.
Майстриням щиро подякувала в.о. старости місцевого старостинського округу Світлана Костючик. Адже з роками раніше нанесені візерунки стали зовсім не помітні. Але віднині автобусна зупинка у Бірках знову має чудовий вигляд. Вона розфарбована у патріотичні кольори та символи, крім того, тут зображений портрет Тараса Шевченка та є написи: «Не вмирає душа наша, не вмирає воля», «Слава Україні! Героям слава!» та «Я українець. І я цим пишаюся».
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А зробили це місцеві молоді жительки Вікторія Белоцька та Ольга Шуляр, - пише газета Нове життя.
До слова, декілька років тому саме це село стало одним із перших, що долучилося до своєрідного флешмобу із розмалювання автобусних зупинок.
Майстриням щиро подякувала в.о. старости місцевого старостинського округу Світлана Костючик. Адже з роками раніше нанесені візерунки стали зовсім не помітні. Але віднині автобусна зупинка у Бірках знову має чудовий вигляд. Вона розфарбована у патріотичні кольори та символи, крім того, тут зображений портрет Тараса Шевченка та є написи: «Не вмирає душа наша, не вмирає воля», «Слава Україні! Героям слава!» та «Я українець. І я цим пишаюся».
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Коментарі 2
ви отримали національність від народження а не заслужили її. чим ви пишаєтеся?
обличчя не обтяжені інтелектом...Пишатись нічим,окрім національності...
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