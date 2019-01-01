Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс з відкритими списками
Сьогодні, 12:22
Верховна Рада України під час засідання 11 липня ухвалила законопроєкт № 3112-1 про новий Виборчий кодекс.
Рішення підтримали 230 народних депутатів, - пише ТСН.
Зазначимо, що проєкт Виборчого кодексу передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах. Перед остаточним голосуванням до проєкту закону було відхилено понад 4500 правок.
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Рішення підтримали 230 народних депутатів, - пише ТСН.
Зазначимо, що проєкт Виборчого кодексу передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах. Перед остаточним голосуванням до проєкту закону було відхилено понад 4500 правок.
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