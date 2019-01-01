Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс з відкритими списками





Рішення підтримали 230 народних депутатів, - пише



Зазначимо, що проєкт Виборчого кодексу передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах. Перед остаточним голосуванням до проєкту закону було відхилено понад 4500 правок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України під час засідання 11 липня ухвалила законопроєкт № 3112-1 про новий Виборчий кодекс.Рішення підтримали 230 народних депутатів, - пише ТСН Зазначимо, що проєкт Виборчого кодексу передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах. Перед остаточним голосуванням до проєкту закону було відхилено понад 4500 правок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію