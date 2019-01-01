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Заступник волинського селищного голови подав у відставку

Заступник волинського селищного голови подав у відставку
Заступник Любешівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів – начальник управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Олександр Савчук написав заяву на звільнення.

Таке його рішення сьогодні, 11 липня, обговорювали члени постійної бюджетної комісії селищної ради, а завтра воно виноситься на засідання позачергової сесії, - пише газета "Нове життя".

У результаті депутати вирішили задовольнити заяву Олександра Савчука за угодою сторін.


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Теги: відставка, Любешів
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