Заступник волинського селищного голови подав у відставку
Сьогодні, 12:31
Заступник Любешівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів – начальник управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Олександр Савчук написав заяву на звільнення.
Таке його рішення сьогодні, 11 липня, обговорювали члени постійної бюджетної комісії селищної ради, а завтра воно виноситься на засідання позачергової сесії, - пише газета "Нове життя".
У результаті депутати вирішили задовольнити заяву Олександра Савчука за угодою сторін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке його рішення сьогодні, 11 липня, обговорювали члени постійної бюджетної комісії селищної ради, а завтра воно виноситься на засідання позачергової сесії, - пише газета "Нове життя".
У результаті депутати вирішили задовольнити заяву Олександра Савчука за угодою сторін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Шахраї «розвели» двох волинян на майже 16 тисяч гривень
Сьогодні, 12:48
Заступник волинського селищного голови подав у відставку
Сьогодні, 12:31
Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє
Сьогодні, 12:10
На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Іспанію
Сьогодні, 12:08