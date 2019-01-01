Заступник волинського селищного голови подав у відставку

Олександр Савчук написав заяву на звільнення.



Таке його рішення сьогодні, 11 липня, обговорювали члени постійної бюджетної комісії селищної ради, а завтра воно виноситься на засідання позачергової сесії, - пише газета



У результаті депутати вирішили задовольнити заяву Олександра Савчука за угодою сторін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник Любешівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів – начальник управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власностінаписав заяву на звільнення.Таке його рішення сьогодні, 11 липня, обговорювали члени постійної бюджетної комісії селищної ради, а завтра воно виноситься на засідання позачергової сесії, - пише газета "Нове життя" У результаті депутати вирішили задовольнити заяву Олександра Савчука за угодою сторін.

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