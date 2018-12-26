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Шахраї «розвели» двох волинян на майже 16 тисяч гривень

Шахраї «розвели» двох волинян на майже 16 тисяч гривень
Минулої доби до поліції звернулося двоє волинян із заявами про те, що їх ошукали шахраї.

Так, 11 липня до Любомльського відділу поліції звернувся 41-річний житель району. Чоловік повідомив, що 6 липня під приводом продажу мотоцикла шахраї заволоділи його грошима у сумі 4,3 тис. грн.. Гроші потерпілий перерахував через термінал самообслуговування, - пише ГУНП у Волинській області.

А до Нововолинського відділення поліції звернувся 35-річний житель Іваничівського району із заявою про шахрайство. Волинянин розповів, що під приводом отримання кредиту його ошукали на понад 11 тис. грн. Гроші потерпілий перерахував через термінал самообслуговування на банківський рахунок.

За обома фактами слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів.

Поліція вкотре застерігає волинян про можливі види шахрайств і закликає бути обачними та берегти своє майно і гроші від злочинних посягань.




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Теги: шахраї, волиняни
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