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Діти військовослужбовців з Луцька відвідали Литву. ФОТО

Діти військовослужбовців з Луцька відвідали Литву. ФОТО
20 діток волинських військовослужбовців повернулися з відпочинку, який тривав з 1 до 5 липня у Литовській Республіці.

Про це повідомляють на сайті Луцької міськради.

Юних лучан приймали у літньому таборі стрільців, який розташований у мальовничому містечку Смалінінкай Юрбаркаського району.

Зазначають, такі поїздки відбуваються протягом останніх чотирьох років та організовані завдяки співпраці між Луцькою міською радою та адміністрацією Таурагського району.

Так, діти відвідали: музей пілотів Даріуса і Гіренаса, перший литовський музей Баубляй, Тауразький замку, експозиції заслання політв’язнів та опору.
Діти військовослужбовців з Луцька відвідали Литву. ФОТО
Діти військовослужбовців з Луцька відвідали Литву. ФОТО

Крім цього, відвідали декілька литовських міст, серед яких Таураге, так і Паланга, Шіліале. А під час зустрічі із віцемером Тауразького району Вірджинією Ейчені та мером міста Шілале Альгердес Мейжеліс діти поділилися яскравими враженнями щодо гостинності людей литовського краю та дивовижної подорожі Литвою.

На завершення літнього табору дітки військовослужбовців долучилися до патріотичного флешмобу. Особливою гордістю став виступ Богдана Романика, який зачарував присутніх грою на сопілці.
Діти військовослужбовців з Луцька відвідали Литву. ФОТО
Діти військовослужбовців з Луцька відвідали Литву. ФОТО

«Одним із основних завдань Луцької міської ради та управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є зробити так, щоб юні лучани залишалися задоволеними, набиралися досвіду та накопичували знання про інші країни, а разом з тим — відпочивали. Тому ми хочемо подякувати нашим друзям з Литви, що вже протягом чотирьох років запрошують нас до себе" - зазначив заступник міського голови Костянтин Петрочук.

Він додав, що наступного року хоче повторити таку поїздку, а також організувати ще багато цікавих заходів.
Діти військовослужбовців з Луцька відвідали Литву. ФОТО
Діти військовослужбовців з Луцька відвідали Литву. ФОТО
Діти військовослужбовців з Луцька відвідали Литву. ФОТО

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Теги: Луцьк, дітки військовослужбовців, відпочинок, Луцька міськрада
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