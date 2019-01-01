Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 липня





У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі очікується суха погода.



Температура повітря вночі до +10…+12 градусів, удень підніметься до +20…+22.



Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі очікується суха погода.Температура повітря вночі до +10…+12 градусів, удень підніметься до +20…+22.Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.

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