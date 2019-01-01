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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 липня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі очікується суха погода.

Температура повітря вночі до +10…+12 градусів, удень підніметься до +20…+22.

Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.

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Теги: погода, Волинь, прогноз
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