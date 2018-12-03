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Жахлива аварія з українцями в Польщі: загинула 16-річна дівчина, троє – у лікарні. ФОТО

Жахлива аварія з українцями в Польщі: загинула 16-річна дівчина, троє – у лікарні. ФОТО
Між польськими містами Дембіца і Тарнув у напрямку Кракова 11 липня вночі сталася ДТП з українським автобусом на тернопільській реєстрації. В аварії загинула українка.

За повідомленням місцевого радіо RDN Małopolska, мікроавтобус Mercedes Sprinter, у якому перебувало семеро українців, в'їхав у причіп вантажівки, яка їхала попереду. 16-річна українка, яка їхала у бусі, загинула на місці, - пише видання ЗАХІД НЕТ.

Крім того, трьох людей, які їхали в цьому автобусі, госпіталізували з незначними травмами.

За інформацією місцевих рятувальників, аварія сталася о 2:49. Рятувальники також повідомили, що поранення загалом отримали шестеро людей.

У пожежній частині Старих Жуковіц, працівники якої працювали на місці ДТП, повідомили ZAXID.NET, що мікроавтобус був на держномерах Тернопільської області із серією ВО.

Жахлива аварія з українцями в Польщі: загинула 16-річна дівчина, троє – у лікарні. ФОТО
Жахлива аварія з українцями в Польщі: загинула 16-річна дівчина, троє – у лікарні. ФОТО
Жахлива аварія з українцями в Польщі: загинула 16-річна дівчина, троє – у лікарні. ФОТО
Жахлива аварія з українцями в Польщі: загинула 16-річна дівчина, троє – у лікарні. ФОТО
Жахлива аварія з українцями в Польщі: загинула 16-річна дівчина, троє – у лікарні. ФОТО

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Теги: аварія, Польща, українці
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