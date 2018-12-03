Жахлива аварія з українцями в Польщі: загинула 16-річна дівчина, троє – у лікарні. ФОТО





За повідомленням місцевого радіо RDN Małopolska, мікроавтобус Mercedes Sprinter, у якому перебувало семеро українців, в'їхав у причіп вантажівки, яка їхала попереду. 16-річна українка, яка їхала у бусі, загинула на місці, - пише видання



Крім того, трьох людей, які їхали в цьому автобусі, госпіталізували з незначними травмами.



За інформацією місцевих рятувальників, аварія сталася о 2:49. Рятувальники також повідомили, що поранення загалом отримали шестеро людей.



У пожежній частині Старих Жуковіц, працівники якої працювали на місці ДТП, повідомили ZAXID.NET, що мікроавтобус був на держномерах Тернопільської області із серією ВО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між польськими містами Дембіца і Тарнув у напрямку Кракова 11 липня вночі сталася ДТП з українським автобусом на тернопільській реєстрації. В аварії загинула українка.За повідомленням місцевого радіо RDN Małopolska, мікроавтобус Mercedes Sprinter, у якому перебувало семеро українців, в'їхав у причіп вантажівки, яка їхала попереду. 16-річна українка, яка їхала у бусі, загинула на місці, - пише видання ЗАХІД НЕТ Крім того, трьох людей, які їхали в цьому автобусі, госпіталізували з незначними травмами.За інформацією місцевих рятувальників, аварія сталася о 2:49. Рятувальники також повідомили, що поранення загалом отримали шестеро людей.У пожежній частині Старих Жуковіц, працівники якої працювали на місці ДТП, повідомили ZAXID.NET, що мікроавтобус був на держномерах Тернопільської області із серією ВО.

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