Луцькі рибалки спільно з патрулем переселили понад 80 кілограмів малька. ФОТО

У Луцьку рибалки разом із рибоохоронним патрулем переселили 80 кілограмів малька.Про це йдеться у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.Дев’ятого липня 2019 року у Луцьку, у прибережній зоні р. Стир, що в районі вул. Дубнівської, місцеві рибалки з власної ініціативи здійснили переселення малька. Захід відбувався за участі інспекторів Волинського рибоохоронного патруля.Така акція пройшла у зв’язку з пересиханням придаткових вод річок у літній період, що може спричинити масову гибель молоді риб, яка з’явилася під час весняно-літнього нересту аборигенних видів. Для того, щоб унеможливити масову гибель риби та забезпечити її виживання, відбувається переселення малька з придаткових водойм в основне русло річки.Відлов водних біоресурсів проводився за допомогою рибальських підсак, а сама риба відрами переносилася в основне русло річки. Цьогоріч рибалки рятували молодь коропових видів: плітка, краснопірка, лящ, лин, плоскирка. Загалом перреселили близько 80 кг молоді риб.«Дякуємо громадянам за активну позицію, небайдужість до рибної галузі та допомогу у збереженні водних біоресурсів. В останні роки стан природного відтворення водних живих ресурсів значно погіршився внаслідок дії ряду зовнішніх факторів, головним з яких є антропогенні – несприятливий гідрологічний режим, замулення та заростання нерестовищ, забруднення води, нерегульований вилов. Тому подібні акції для наших водойм життєво необхідні», – прокоментували в Управлінні Держрибагентства у Волинській області.Волинський рибоохоронний патруль просить громадян брати участь у збереженні рибних запасів, особливо в місцях їх вселення, проводити подібні акції на інших водоймах області при повідомленні органів рибоохорони, і своєчасно сповіщати про порушення за номером телефону (067) 360-78-40.