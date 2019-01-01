Показали, яким буде житло у ковельському ЖК «Парковий квартал» компанії Інвестор. ВІДЕО*





Акцент у відео зробили на третьому будинку, зведення якого вже розпочалося. Ця будівля стане однією з найсучасніших у Ковелі, – пише



Щасливі власники квартир у третьому будинку «Парковому кварталі» зможуть насолоджуватися чарівними панорами через величезні (від підлоги до стелі) вікна, їм не доведеться носити на гору важкі сумки сходами, адже до їхній послуг - сучасний безшумний ліфт.



А ще весь перший поверх будівлі віддали під комерційні приміщення. Тобто, все необхідне для побуту сучасної людини буде в тому ж будинку, де вона живе.



Також забудовник подбав про відпочинок та дозвілля мешканців. Для цих потреб у «Парковому кварталі» облаштовують сучасні вуличні спортивний та дитячий майданчики.







Нагадаємо, перші 10 покупців квартир у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал» матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника:



ціна – від 11 500 грн/м²,



розтермінування – 24 місяці,



перший внесок – від 10%.



ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР У ТРЕТЬОМУ БУДИНКУ ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»



Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.



Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk



Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» продовжує розбудовувати один з найбільших будівельних комплексів у Ковелі – ЖК «Парковий квартал» . У новому проморолику компанія показала, яким буде житловий комплекс після здачі.Акцент у відео зробили на третьому будинку, зведення якого вже розпочалося. Ця будівля стане однією з найсучасніших у Ковелі, – пише Район.Луцьк Щасливі власники квартир у третьому будинку «Парковому кварталі» зможуть насолоджуватися чарівними панорами через величезні (від підлоги до стелі) вікна, їм не доведеться носити на гору важкі сумки сходами, адже до їхній послуг - сучасний безшумний ліфт.А ще весь перший поверх будівлі віддали під комерційні приміщення. Тобто, все необхідне для побуту сучасної людини буде в тому ж будинку, де вона живе.Також забудовник подбав про відпочинок та дозвілля мешканців. Для цих потреб у «Парковому кварталі» облаштовують сучасні вуличні спортивний та дитячий майданчики.Нагадаємо, перші 10 покупців квартир у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал» матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника:ціна – від 11 500 грн/м²,розтермінування – 24 місяці,перший внесок – від 10%.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію