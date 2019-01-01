Показали, яким буде житло у ковельському ЖК «Парковий квартал» компанії Інвестор. ВІДЕО*
Сьогодні, 14:05
Будівельна компанія «Інвестор» продовжує розбудовувати один з найбільших будівельних комплексів у Ковелі – ЖК «Парковий квартал». У новому проморолику компанія показала, яким буде житловий комплекс після здачі.
Акцент у відео зробили на третьому будинку, зведення якого вже розпочалося. Ця будівля стане однією з найсучасніших у Ковелі, – пише Район.Луцьк.
Щасливі власники квартир у третьому будинку «Парковому кварталі» зможуть насолоджуватися чарівними панорами через величезні (від підлоги до стелі) вікна, їм не доведеться носити на гору важкі сумки сходами, адже до їхній послуг - сучасний безшумний ліфт.
А ще весь перший поверх будівлі віддали під комерційні приміщення. Тобто, все необхідне для побуту сучасної людини буде в тому ж будинку, де вона живе.
Також забудовник подбав про відпочинок та дозвілля мешканців. Для цих потреб у «Парковому кварталі» облаштовують сучасні вуличні спортивний та дитячий майданчики.
Нагадаємо, перші 10 покупців квартир у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал» матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника:
ціна – від 11 500 грн/м²,
розтермінування – 24 місяці,
перший внесок – від 10%.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР У ТРЕТЬОМУ БУДИНКУ ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Акцент у відео зробили на третьому будинку, зведення якого вже розпочалося. Ця будівля стане однією з найсучасніших у Ковелі, – пише Район.Луцьк.
Щасливі власники квартир у третьому будинку «Парковому кварталі» зможуть насолоджуватися чарівними панорами через величезні (від підлоги до стелі) вікна, їм не доведеться носити на гору важкі сумки сходами, адже до їхній послуг - сучасний безшумний ліфт.
А ще весь перший поверх будівлі віддали під комерційні приміщення. Тобто, все необхідне для побуту сучасної людини буде в тому ж будинку, де вона живе.
Також забудовник подбав про відпочинок та дозвілля мешканців. Для цих потреб у «Парковому кварталі» облаштовують сучасні вуличні спортивний та дитячий майданчики.
Нагадаємо, перші 10 покупців квартир у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал» матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника:
ціна – від 11 500 грн/м²,
розтермінування – 24 місяці,
перший внесок – від 10%.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР У ТРЕТЬОМУ БУДИНКУ ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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