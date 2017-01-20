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У Ковелі скасували дві маршрутки

У Ковелі скасували дві маршрутки
У Ковелі не курсуватиме два автобусних маршрути: №18а "Льонзавод - вулиця Загородня" і №45 "вулиця Г. Чупринки - Сільмаш" (обидва їздили через вокзал).

Рішення прийняли на засіданні Ковельської міської ради у четвер, 11 липня, - повідомляє проКовель.

У преамбулі рішення "Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування" йдеться, що у конкурсі щодо визначення перевізника на ці маршрути не взяли участь претенденти-перевізники, і тому відповідна робоча група рекомендувала виконкому закрити ці два маршрути.

Зазначають, контроль за виконанням рішення поклали на першого заступника міського голови Михайла Гетьмана.

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Теги: Ковель, маршрутки, рішення
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