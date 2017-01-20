У Ковелі скасували дві маршрутки
Сьогодні, 14:44
У Ковелі не курсуватиме два автобусних маршрути: №18а "Льонзавод - вулиця Загородня" і №45 "вулиця Г. Чупринки - Сільмаш" (обидва їздили через вокзал).
Рішення прийняли на засіданні Ковельської міської ради у четвер, 11 липня, - повідомляє проКовель.
У преамбулі рішення "Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування" йдеться, що у конкурсі щодо визначення перевізника на ці маршрути не взяли участь претенденти-перевізники, і тому відповідна робоча група рекомендувала виконкому закрити ці два маршрути.
Зазначають, контроль за виконанням рішення поклали на першого заступника міського голови Михайла Гетьмана.
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Рішення прийняли на засіданні Ковельської міської ради у четвер, 11 липня, - повідомляє проКовель.
У преамбулі рішення "Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування" йдеться, що у конкурсі щодо визначення перевізника на ці маршрути не взяли участь претенденти-перевізники, і тому відповідна робоча група рекомендувала виконкому закрити ці два маршрути.
Зазначають, контроль за виконанням рішення поклали на першого заступника міського голови Михайла Гетьмана.
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