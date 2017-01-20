У Ковелі скасували дві маршрутки





Рішення прийняли на засіданні Ковельської міської ради у четвер, 11 липня, - повідомляє



У преамбулі рішення "Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування" йдеться, що у конкурсі щодо визначення перевізника на ці маршрути не взяли участь претенденти-перевізники, і тому відповідна робоча група рекомендувала виконкому закрити ці два маршрути.



Зазначають, контроль за виконанням рішення поклали на першого заступника міського голови Михайла Гетьмана.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі не курсуватиме два автобусних маршрути: №18а "Льонзавод - вулиця Загородня" і №45 "вулиця Г. Чупринки - Сільмаш" (обидва їздили через вокзал).Рішення прийняли на засіданні Ковельської міської ради у четвер, 11 липня, - повідомляє проКовель У преамбулі рішення "Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування" йдеться, що у конкурсі щодо визначення перевізника на ці маршрути не взяли участь претенденти-перевізники, і тому відповідна робоча група рекомендувала виконкому закрити ці два маршрути.Зазначають, контроль за виконанням рішення поклали на першого заступника міського голови Михайла Гетьмана.

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