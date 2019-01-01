Оголосили в розшук начальника Волинської митниці ДФС





Про це повідомив прокурор Київської області Максим Киричук.



Також задокументували факт заподіяння державному бюджету збитків в сумі понад 300 тис грн внаслідок зловживання начальником Волинської митниці ДФС та інспекторами митного поста своїм службовим становищем.



Зокрема, довели, що в 2017 році через Волинську митницю ДФС з Республіки Польща на територію України реально ввезли спецтехніку для ремонту доріг. Однак з метою ухилення від сплати до державного бюджету митних платежів посадові особи митниці вивезення товару провели лише на паперах, в дійсності ж техніка лишилась на території України.



Крім того, начальник Волинської митниці ДФС підозрюється у незаконному придбанні та використанні спеціального технічного засобу для отримання конфіденційної інформації, який і був вилучений в останнього під час проведення слідчих дій.



На теперішній час чотирьом підозрюваним митникам, у тому числі керівнику митниці, скерували повідомлення про можливість ознайомлення із зібраними під час досудового розслідування доказами. Після цього обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 КК України скерують до суду для розгляду по суті.



Крім того, триває досудове розслідування за фактом вчинення керівником Волинської митниці ДФС кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України (незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу). Він підозрюється у спостереженні за своїм підлеглим працівником - начальником одного з митних постів Волинської митниці ДФС та членами його сім´ї. Вказану інформацію отримував та зберігав з метою скомпрометувати підлеглого у майбутньому.



При цьому, посадовець порушив низку конституційних прав громадян на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю.



Враховуючи, що підозрюваний на виклик не з’явився та місцезнаходження не відоме, його оголошено в розшук.



За скоєння наведених злочинів фігурантам загрожує покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що правоохоронці викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники Державної фіскальної служби. Через це і тривають обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Через це тривали обшуки за 14 адресами.



Натомість 9 липня виконувач обов'язківЄвгенія Шелігацького. Виконувати обов'язки на цій посаді доручили Андрію Войцещуку, що обіймав посаду директора департаменту організації митного контролю та митного оформлення Державної фіскальної служби України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці Київської області завершили досудове розслідування щодо начальника Волинської митниці ДФС, а також двох його підлеглих інспекторів митниці, які отримували хабарі від фізичних осіб за безперешкодний проїзд через державний кордон України.Про це повідомив прокурор Київської областіТакож задокументували факт заподіяння державному бюджету збитків в сумі понад 300 тис грн внаслідок зловживання начальником Волинської митниці ДФС та інспекторами митного поста своїм службовим становищем.Зокрема, довели, що в 2017 році через Волинську митницю ДФС з Республіки Польща на територію України реально ввезли спецтехніку для ремонту доріг. Однак з метою ухилення від сплати до державного бюджету митних платежів посадові особи митниці вивезення товару провели лише на паперах, в дійсності ж техніка лишилась на території України.Крім того, начальник Волинської митниці ДФС підозрюється у незаконному придбанні та використанні спеціального технічного засобу для отримання конфіденційної інформації, який і був вилучений в останнього під час проведення слідчих дій.На теперішній час чотирьом підозрюваним митникам, у тому числі керівнику митниці, скерували повідомлення про можливість ознайомлення із зібраними під час досудового розслідування доказами. Після цього обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 КК України скерують до суду для розгляду по суті.Крім того, триває досудове розслідування за фактом вчинення керівником Волинської митниці ДФС кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України (незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу). Він підозрюється у спостереженні за своїм підлеглим працівником - начальником одного з митних постів Волинської митниці ДФС та членами його сім´ї. Вказану інформацію отримував та зберігав з метою скомпрометувати підлеглого у майбутньому.При цьому, посадовець порушив низку конституційних прав громадян на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю.Враховуючи, що підозрюваний на виклик не з’явився та місцезнаходження не відоме, його оголошено в розшук.За скоєння наведених злочинів фігурантам загрожує покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що правоохоронці викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники Державної фіскальної служби. Через це і тривають обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Через цеНатомість 9 липня виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив очільника Волинської митниці. Виконувати обов'язки на цій посаді доручили, що обіймав посаду директора департаменту організації митного контролю та митного оформлення Державної фіскальної служби України.

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