У Луцьку жінка у власному будинку продавала сурогат





Про це повідомляють у прес-службі



Так, близько 0 7:30 інспектори департаменту в ході реагування на скарги мешканців будинку № 34 на вулиці Кравчука виявили громадянку, яка у власному будинку продавала сурогат.



Згодом, такі ж порушення зафіксували на проспекті Президента Грушевського, 4 та вулиці Залізничній, 7.



На усіх порушників склали протокол про адміністративні правопорушення, передбачені ч.3 ст.156 КУпАП, та направили для розгляду в Луцький міськрайонний суд.



Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 11 липня, муніципали під час відпрацювання виявили три так звані точки з продажу алкоголю сумнівної якості.Про це повідомляють у прес-службі департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Так, близько 0 7:30 інспектори департаменту в ході реагування на скарги мешканців будинку № 34 на вулиці Кравчука виявили громадянку, яка у власному будинку продавала сурогат.Згодом, такі ж порушення зафіксували на проспекті Президента Грушевського, 4 та вулиці Залізничній, 7.На усіх порушників склали протокол про адміністративні правопорушення, передбачені ч.3 ст.156 КУпАП, та направили для розгляду в Луцький міськрайонний суд.Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію