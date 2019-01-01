У Луцьку жінка у власному будинку продавала сурогат
Сьогодні, 15:08
У четвер, 11 липня, муніципали під час відпрацювання виявили три так звані точки з продажу алкоголю сумнівної якості.
Про це повідомляють у прес-службі департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Так, близько 0 7:30 інспектори департаменту в ході реагування на скарги мешканців будинку № 34 на вулиці Кравчука виявили громадянку, яка у власному будинку продавала сурогат.
Згодом, такі ж порушення зафіксували на проспекті Президента Грушевського, 4 та вулиці Залізничній, 7.
На усіх порушників склали протокол про адміністративні правопорушення, передбачені ч.3 ст.156 КУпАП, та направили для розгляду в Луцький міськрайонний суд.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі.
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Про це повідомляють у прес-службі департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Так, близько 0 7:30 інспектори департаменту в ході реагування на скарги мешканців будинку № 34 на вулиці Кравчука виявили громадянку, яка у власному будинку продавала сурогат.
Згодом, такі ж порушення зафіксували на проспекті Президента Грушевського, 4 та вулиці Залізничній, 7.
На усіх порушників склали протокол про адміністративні правопорушення, передбачені ч.3 ст.156 КУпАП, та направили для розгляду в Луцький міськрайонний суд.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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