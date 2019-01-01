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У Луцьку жінка у власному будинку продавала сурогат

У Луцьку жінка у власному будинку продавала сурогат
У четвер, 11 липня, муніципали під час відпрацювання виявили три так звані точки з продажу алкоголю сумнівної якості.

Про це повідомляють у прес-службі департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Так, близько 0 7:30 інспектори департаменту в ході реагування на скарги мешканців будинку № 34 на вулиці Кравчука виявили громадянку, яка у власному будинку продавала сурогат.

Згодом, такі ж порушення зафіксували на проспекті Президента Грушевського, 4 та вулиці Залізничній, 7.

На усіх порушників склали протокол про адміністративні правопорушення, передбачені ч.3 ст.156 КУпАП, та направили для розгляду в Луцький міськрайонний суд.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі.

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Теги: Луцьк, муніципали, три точки, правопорушення
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