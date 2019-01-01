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У луцькій лікарні дроблять камені у нирках новим методом

У луцькій лікарні дроблять камені у нирках новим методом
У Луцькій міській клінічній лікарні урологи розпочали новий вид операцій.

В урологічному відділенні вперше зробили операцію ендоскопічним методом, яка називається "черезшкірна нефролітотрипсія", тобто лікування сечокам'яної хвороби за допомогою контактного дроблення каменів, - йдеться на сайті Луцької міської клінічної лікарні.

"Суть методу полягає у виконанні «проколу» в поперековій ділянці (зі сторони спини), через який в порожнисту системи нирки вводиться спеціальний інструмент – «нефоскоп». Він забезпечує можливість огляду нирки і каменя з середини, а також має робочий канал, через який камені дроблять і виводять фрагменти каменя. Після операції у поперековій ділянці залишається малопомітний рубець довжиною біля 1 см", - розповідає завідувач відділення, лікар-уролог вищої категорії Мирослав Коник.

Хоча подібна операція може тривати довше як класична "відкрита", проте після оперативного втручання новим методом хворий на наступний день вже ходить, зменшується перебування у стаціонарі до 4-5 діб, значно менша операційна травма та больовий синдром і значно вища ефективність у порівнянні з іншими методами.

Такий метод вважається «золотим стандартом» малоінвазивного оперативного лікування сечокам’яної хвороби не тільки в Україні, але й у всьому світі.

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Теги: нирки, операція, Луцьк
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