У Луцьку муніципали виявили ймовірне авто-«двійник». ФОТО

У Луцьку інспектор з паркування виявив ймовірний автомобіль-«двійник».Про це йдеться на сторінці муніципальної варти у Facebook.21 червня 2019 року інспектор з паркування департаменту муніципальної варти виявив правопорушення, передбачене ч.1 ст. 122 КУпАП по вул. Грушевського 2, та виніс постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, а саме зупинку автомобіля марки Renault Espace, державний номерний знак якого «АС4078СН» в зоні дії знаку 3.34 «Стоянка автомобіля заборонена».Після встановлення власника автомобіля марки Renault Espace згідно Національної Автоматизованої Інформаційної Системи, інспектор виніс постанову LC-001906 про притягнення до адміністративної відповідальності, та направив її за місцем реєстрації порушника у відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів».Відповідно до виписки з рахунку Луцької міської ради від 21.06.2019 встановлено, що Віталій А. здійснив оплату штрафу згідно зазначеної постанови по порушенню вказаного авто.8 липня 2019 року до Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради звернувся дійсний власник автомобіля Олексій К., який мешкає в м. Володимир-Волинську та повідомив про те, що він 21 червня 2019 року за межі міста Володимира не виїжджав, до факту вчиненого адміністративного правопорушення відношення не має.Окрім того, згідно бази МТСБУ встановили, що на вказаний автомобіль наявні два діючих страхових поліси, що свідчить про те, що у м. Луцьку, скоріше всього, виявили так званий «двійник-донор» автомобіля марки Renault Espace, державний номерний знак якого – «АС4078СН».«Департамент муніципальної варти сьогодні ж звертається до правоохоронних органів для затримання вказаного автомобіля, розкриття вказаного злочину з метою виявлення корупційних схем, пов’язаних з ввезенням на територію України «автомобілів-двійників», – йдеться у дописі.