Поблизу луцького ринку сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:28
У Луцьку поблизу Центрального ринку зіткнулись два автомобілі.
Аварія сталася близько 14:30, – пишуть Волинські Новини.
Зі слів свідків, водій ГАЗель, що перевозить хліб, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з Volkswagen.
Внаслідок автопригоди обидва транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження. Постраждалих немає.
На місці працюють працівники поліції.
Через ДТП поблизу Центрального ринку значно ускладнений рух автотранспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія сталася близько 14:30, – пишуть Волинські Новини.
Зі слів свідків, водій ГАЗель, що перевозить хліб, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з Volkswagen.
Внаслідок автопригоди обидва транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження. Постраждалих немає.
На місці працюють працівники поліції.
Через ДТП поблизу Центрального ринку значно ускладнений рух автотранспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі під час фестивалю «Княжий» продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 15:45
Поблизу луцького ринку сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:28
У Луцьку муніципали виявили ймовірне авто-«двійник». ФОТО
Сьогодні, 15:13
У луцькій лікарні дроблять камені у нирках новим методом
Сьогодні, 15:12