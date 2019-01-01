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Поблизу луцького ринку сталась аварія. ФОТО

Поблизу луцького ринку сталась аварія. ФОТО
У Луцьку поблизу Центрального ринку зіткнулись два автомобілі.

Аварія сталася близько 14:30, – пишуть Волинські Новини.

Зі слів свідків, водій ГАЗель, що перевозить хліб, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з Volkswagen.

Внаслідок автопригоди обидва транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження. Постраждалих немає.

На місці працюють працівники поліції.

Через ДТП поблизу Центрального ринку значно ускладнений рух автотранспорту.

Поблизу луцького ринку сталась аварія. ФОТО
Поблизу луцького ринку сталась аварія. ФОТО
Поблизу луцького ринку сталась аварія. ФОТО
Поблизу луцького ринку сталась аварія. ФОТО
Поблизу луцького ринку сталась аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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