Поблизу луцького ринку сталась аварія. ФОТО





Аварія сталася близько 14:30, – пишуть



Зі слів свідків, водій ГАЗель, що перевозить хліб, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з Volkswagen.



Внаслідок автопригоди обидва транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження. Постраждалих немає.



На місці працюють працівники поліції.



Через ДТП поблизу Центрального ринку значно ускладнений рух автотранспорту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу Центрального ринку зіткнулись два автомобілі.Аварія сталася близько 14:30, – пишуть Волинські Новини Зі слів свідків, водій ГАЗель, що перевозить хліб, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з Volkswagen.Внаслідок автопригоди обидва транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження. Постраждалих немає.На місці працюють працівники поліції.Через ДТП поблизу Центрального ринку значно ускладнений рух автотранспорту.

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