вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин поїде на чемпіонат України з шахів

Волинянин поїде на чемпіонат України з шахів
На чемпіонаті України з шахів Волинь представлятиме досвідчений ковельський шахіст Роман Кінаш.

Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.

Нещодавно у місті Луцьку пройшов чемпіонат Волинської області з шахів серед спортсменів з погіршенням слуху, де блискуче виступив мешканець Ковеля.

Кандидат в майстри спорту Роман Кінаш завоював перше місце і став чемпіоном Волині.

Відомо, ковельчанин нещодавно відзначив свій 75-літній ювілей.

"Вітаємо Романа Івановича з перемогою і бажаємо гідно представити область на чемпіонаті України", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чемпіонат України, ковельчанин, шахіст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві вистрибнув із вікна народний артист України
Сьогодні, 16:31
У Луцьку виступить відомий український блюзмен Макс Таврічеський
Сьогодні, 16:26
Волинянин поїде на чемпіонат України з шахів
Сьогодні, 16:24
Чоловіка, який вбив доньку атовця з Волині, тримають у психлікарні
Сьогодні, 16:08
Перерізали ґрати, щоб врятувати людину: деталі пожежі у Луцьку
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
Волинські рятувальники стали переможцями Чемпіонату України. ФОТО Волинські рятувальники стали переможцями Чемпіонату України. ФОТО
09 липень, 08:10
Волинські рятувальники – чемпіони України. ФОТО Волинські рятувальники – чемпіони України. ФОТО
05 липень, 17:09
Коли і з ким гратиме «Волинь» у чемпіонаті України сезону 2019-2020 Коли і з ким гратиме «Волинь» у чемпіонаті України сезону 2019-2020
04 липень, 19:26
Волинянин-стрибун виборов «бронзу» на чемпіонаті України Волинянин-стрибун виборов «бронзу» на чемпіонаті України
30 червень, 16:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська громада, де прихильники УПЦ (МП) побили пенсіонерів, юридично перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 17:29
 0
«Маємо вернути в життя дітей спорт», – Степан Івахів відкрив у Шацьку новий стадіон*
Сьогодні, 17:15
 0
Зеленський звільнив голову Іваничівської РДА
Сьогодні, 17:05
 0
У Луцьку на хабарі затримали керівника волинського фонду. ФОТО
Сьогодні, 16:51
 0
У двох парках Луцька – небезпечні кліщі
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿