Волинянин поїде на чемпіонат України з шахів
Сьогодні, 16:24
На чемпіонаті України з шахів Волинь представлятиме досвідчений ковельський шахіст Роман Кінаш.
Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.
Нещодавно у місті Луцьку пройшов чемпіонат Волинської області з шахів серед спортсменів з погіршенням слуху, де блискуче виступив мешканець Ковеля.
Кандидат в майстри спорту Роман Кінаш завоював перше місце і став чемпіоном Волині.
Відомо, ковельчанин нещодавно відзначив свій 75-літній ювілей.
"Вітаємо Романа Івановича з перемогою і бажаємо гідно представити область на чемпіонаті України", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.
Нещодавно у місті Луцьку пройшов чемпіонат Волинської області з шахів серед спортсменів з погіршенням слуху, де блискуче виступив мешканець Ковеля.
Кандидат в майстри спорту Роман Кінаш завоював перше місце і став чемпіоном Волині.
Відомо, ковельчанин нещодавно відзначив свій 75-літній ювілей.
"Вітаємо Романа Івановича з перемогою і бажаємо гідно представити область на чемпіонаті України", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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