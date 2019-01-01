Волинянин поїде на чемпіонат України з шахів

Роман Кінаш.



Про це повідомляють на сайті



Нещодавно у місті Луцьку пройшов чемпіонат Волинської області з шахів серед спортсменів з погіршенням слуху, де блискуче виступив мешканець Ковеля.



Кандидат в майстри спорту Роман Кінаш завоював перше місце і став чемпіоном Волині.



Відомо, ковельчанин нещодавно відзначив свій 75-літній ювілей.



"Вітаємо Романа Івановича з перемогою і бажаємо гідно представити область на чемпіонаті України", - йдеться у повідомленні.

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