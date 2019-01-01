Голова Луцької РДА розповів, що таке «м’ясна» риболовля

Очільник Луцької РДАподілився, як часто виїжджає рибалити та куди.Про це він розповівЗа словами Тараса Яковлева, він любить рибалити, утім, особливим способом.«У мене є дуже багато друзів рибалок. І всі вони хочуть долучити мене до цієї справи, я їх, своєю чергою, тягну в гори, на байдарки, бігати крос. Усе зазвичай закінчується тим, що вони ловлять рибу, а я варю юшку або нарізаю сало і печу м’ясо. Оце моя риболовля, це мені подобається, де основна моя функція – забезпечення провіантом», - сміється він.Однак, за словами Тараса Яковлева, часом у нього виникає бажання порибалити на карасів, але це заняття швидко набридає.«Я не можу довго сидіти і дивитися на поплавок. Мені треба рух, динаміка», - зізнався посадовець. І додав, що на риболовлю їздить туди, де є альтанка і мангал. Найчастіше – у село Верхівка Луцького району.