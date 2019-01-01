Голова Луцької РДА розповів, що таке «м’ясна» риболовля
Сьогодні, 15:00
Очільник Луцької РДА Тарас Яковлев поділився, як часто виїжджає рибалити та куди.
Про це він розповів Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Тараса Яковлева, він любить рибалити, утім, особливим способом.
«У мене є дуже багато друзів рибалок. І всі вони хочуть долучити мене до цієї справи, я їх, своєю чергою, тягну в гори, на байдарки, бігати крос. Усе зазвичай закінчується тим, що вони ловлять рибу, а я варю юшку або нарізаю сало і печу м’ясо. Оце моя риболовля, це мені подобається, де основна моя функція – забезпечення провіантом», - сміється він.
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Однак, за словами Тараса Яковлева, часом у нього виникає бажання порибалити на карасів, але це заняття швидко набридає.
«Я не можу довго сидіти і дивитися на поплавок. Мені треба рух, динаміка», - зізнався посадовець. І додав, що на риболовлю їздить туди, де є альтанка і мангал. Найчастіше – у село Верхівка Луцького району.
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Про це він розповів Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Тараса Яковлева, він любить рибалити, утім, особливим способом.
«У мене є дуже багато друзів рибалок. І всі вони хочуть долучити мене до цієї справи, я їх, своєю чергою, тягну в гори, на байдарки, бігати крос. Усе зазвичай закінчується тим, що вони ловлять рибу, а я варю юшку або нарізаю сало і печу м’ясо. Оце моя риболовля, це мені подобається, де основна моя функція – забезпечення провіантом», - сміється він.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Новий головний патрульний Волині розповів про свій перший улов та «рибні» місця
Однак, за словами Тараса Яковлева, часом у нього виникає бажання порибалити на карасів, але це заняття швидко набридає.
«Я не можу довго сидіти і дивитися на поплавок. Мені треба рух, динаміка», - зізнався посадовець. І додав, що на риболовлю їздить туди, де є альтанка і мангал. Найчастіше – у село Верхівка Луцького району.
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