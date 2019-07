У Луцьку виступить відомий український блюзмен Макс Таврічеський

У луцькому джаз-клубі «Цитра» відбудеться концерт блюзменаКонцерт відбудеться 13 липня.Його ім'я українські шанувальники якісної та безкомпромісної музики вже понад 20 років пов'язують з блюзом.Окрім концертних турів людини-оркестру Україною та Європою, він організовує єдиний у країні фестиваль блюзу, найстаріші київські блюз джеми, українські тури американських та європейських майстрів жанру.Макс може адаптувати до блюзу будь-яку пісню зі свого доробку, що складається з більш ніж 400 композицій. На його концертах можна почути блюзові версії пісень The Doors, Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, Chris Rea, Dire Straits, навіть Ozzy Osbourne і, звичайно ж, класику блюзу 30-90рр. ХХ ст. та авторські пісні англійскою. Грає він одночасно на гітарі, тамбурині, губних гармоніках та співає.Саме він відкривав концерти Гая Девіса (Guy Davis), Джона Неметта (John Nemeth), грав у спільних проектах з Кітом Данном (Keith Dunn), Біг Крік Слімом (Big Creek Slim), Робертом Лайтхаузом (Robert Lighthouse), Деніелом Жанрено (Daniel Jeanrenaud), Уіллом Джейкобзом (Will Jacobs),Шаной Уотерстаун (Shanna Waterstown) та усіма відомими представниками української блюзової сцени, серед яких Ivan Blues, групи Друге Дихання та Night Block.Квитки у продажу від 70 гривень.В день концерту – 150 гривень.Кількість обмежена квитків – обмежена. Їх можна придбати у бармена: вул. Богдана Хмельницького, 1Б.