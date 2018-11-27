У Києві вистрибнув із вікна народний артист України





Чоловік вирішив звести рахунки з життям близько 5:00, - повідомляють



Пізніше стало відомо, що чоловік був народним артистом України і вокалістом Ансамблю пісні і танцю ЗСУ.



Про те, що трагедія була самогубством, говорить знайдена передсмертна записка в кишені загиблого. У ній він просить нікого не звинувачувати у своїй смерті.



Також він написав контактний номер телефону свого сина.

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