У Києві вистрибнув із вікна народний артист України
Сьогодні, 16:31
Народний артист України викинувся з вікна п’ятого поверху київської багатоповерхівки.
Чоловік вирішив звести рахунки з життям близько 5:00, - повідомляють «Факти».
Пізніше стало відомо, що чоловік був народним артистом України і вокалістом Ансамблю пісні і танцю ЗСУ.
Про те, що трагедія була самогубством, говорить знайдена передсмертна записка в кишені загиблого. У ній він просить нікого не звинувачувати у своїй смерті.
Також він написав контактний номер телефону свого сина.
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Чоловік вирішив звести рахунки з життям близько 5:00, - повідомляють «Факти».
Пізніше стало відомо, що чоловік був народним артистом України і вокалістом Ансамблю пісні і танцю ЗСУ.
Про те, що трагедія була самогубством, говорить знайдена передсмертна записка в кишені загиблого. У ній він просить нікого не звинувачувати у своїй смерті.
Також він написав контактний номер телефону свого сина.
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