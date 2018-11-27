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У Києві вистрибнув із вікна народний артист України

У Києві вистрибнув із вікна народний артист України
Народний артист України викинувся з вікна п’ятого поверху київської багатоповерхівки.

Чоловік вирішив звести рахунки з життям близько 5:00, - повідомляють «Факти».

Пізніше стало відомо, що чоловік був народним артистом України і вокалістом Ансамблю пісні і танцю ЗСУ.

Про те, що трагедія була самогубством, говорить знайдена передсмертна записка в кишені загиблого. У ній він просить нікого не звинувачувати у своїй смерті.

Також він написав контактний номер телефону свого сина.

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Теги: самогубство, Київ
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