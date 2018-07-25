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У Луцьку на хабарі затримали керівника волинського фонду. ФОТО

У Луцьку на хабарі затримали керівника волинського фонду. ФОТО
У Луцьку на хабарництві викрили з керівників Волинського обласного фонду підтримки індивідуального будівництва на селі.

Про це повідомили у прес-службі Управління захисту економіки у Волинській області.

За позачергове отримання кредиту для будівництво житлового будинку за програмою «Власний дім» вимагали від місцевого жителя неправомірну вигоду - 10% від загальної суми кредиту, що становить 30 тисяч гривень.

11 липня, працівники Управління захисту економіки у Волинській області за процесуального керівництва прокуратури Західного регіону України спільно з слідчими СУ ГУНП у Волинській області затримали одного з посадовців під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 7 тисяч гривень.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, по закінченню яких буде вирішуватися питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 368 КК України.

У Луцьку на хабарі затримали керівника волинського фонду. ФОТО
У Луцьку на хабарі затримали керівника волинського фонду. ФОТО
У Луцьку на хабарі затримали керівника волинського фонду. ФОТО
У Луцьку на хабарі затримали керівника волинського фонду. ФОТО

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Теги: хабар, Луцьк, Волинь
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