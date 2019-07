Куди піти на вихідні у Луцьку: 12 – 14 липня

На носі – чергові довгоочікувані вихідні і, нехай погода бажає бути кращою, усім хочеться відпочити від напруженого робочого тижня і офісних неприємностей, більше того, на цих вихідних організатори заходів у Луцьку обіцяють круту і цікаву програму.Різноманітність – неабияка як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе підібрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: щорічне фірмове свято Кораблика «ДЖАМАЙСЬКИЙ НОВИЙ РІК». Разом із гуртом ФлайzZzа у великому складі! Ведучий - Сергій Ткачук.Щороку в цю найспекотнішу пору року у закладі піднімають температуру ще дужче і бавляться найгучніше!!! Найпотужніше свято Кораблика, якого немає більше ніде. На гостей чекає купа конкурсів і спекотних розваг від «Санти» Sergiy Tkachuk, Дим Лазарь, Flyzzza - Флайzzzа, Artur Cherchyk,Александр Иванов, Olexandr Drums, Алла Новак,Андрій Тимчук, Serge Minaev та Рудчик Олександр.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Ring CafeПочаток: 21:00Що обіцяють: В епоху цифрового відтворення у закладі хочуть внести музику формату вінілу. Уже цієї п'ятниці відбудеться така перша вінілова вечірка в Ring Dj Cafe.«Такого в Луцьку ще не було! Ми стараємось бути оригінальними та унікальними», –пишуть організатори.Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в динаміках закладу для вух, ніг та інших «запчастинок» тіла відвідувачів, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати. А ще можна посьорбати свіжого пива та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра»Початок: 19:00Що обіцяють: Iм'я Max Tavrichesky серед українських поцінувачів якісної та безкомпромісної музики вже більше ніж 20 років пов'язують з блюзом. І це не випадково, адже окрім концертніх турів людини-оркестра Україною та Європою, він організовує єдиний у країні фестиваль блюзу, найстаріші київські блюз джеми, українські тури американських та європейських майстрів жанру.Саме він відкривав концерти Гая Девіса (Guy Davis), Джона Неметта (John Nemeth), грав у спільних проектах з Кітом Данном (Keith Dunn), Біг Крік Слімом (Big Creek Slim), Робертом Лайтхаузом (Robert Lighthouse), Деніелом Жанрено (Daniel Jeanrenaud), Уиллом Джейкобзом (Will Jacobs),Шаной Уотерстаун(Shanna Waterstown) та усіма відомими представниками української блюзової сцени, серед яких Ivan Blues, групи Друге Дихання та Night Block.Відомо, що Макс може адаптувати до блюзу будь-яку пісню зі свого доробку, що складається з більш ніж 400 композіцій. На його концертах можна почути блюзові версії пісень The Doors, Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, Chris Rea, Dire Straits ,навіть Ozzy Osbourne та також звичайно класику блюзу 30-90рр. ХХ ст. та авторські пісні англійскою. Грає він одночасно на гітарі, тамбурині, губних гармоніках та співає.Шалена енергія, глибоке почуття та повага до матеріалу, несподівані версії відомих пісень - все це обіцяють на концерті!Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Pub OldskullПочаток: 21:00Що обіцяють: У закладі розпочинають серію традиційних літніх олдскульних кавьор-паті для душі і друзів, під хороший олдскульний алкоголь і добре свіже пиво. Першими в цю суботу відкриють липневий Кавьор хлопці з RecOrDie. Кожна їхня пісня - це історія. Про любов і ненависть, страх і біль, правду і брехню, радості і печалі. Про всіх нас. Це музика про те, що усіх нас турбує, надихає, що відчуваємо та від чого ми болісно одержимі.Подія: Танці на палубі Кораблика: від 60-х і до сьогодніТип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Літо вже припікає, а в танцювальному залі Кораблика – прохолодно. «І комариків немає», – заманюють організатори.«Оболонь» завжди притягує до себе хороших людей хорошими традиціями та не менш чудовою музикою. Цієї неділі не будуть обмежуватись в стилях і часі (окрім традиційного формату), а відправлятимуть до динаміків і вух гостей купу хітів від 60х років і до сьогодні.«Гарна нагода відпочити після робочого тижня у чудовій компанії та в душевному закладі», – зазначають організатори і додають, що вхід вільний.Фільм:Жанр: Жахи, бойовик, трилерМісце: «Premier City»Початок: 12:45; 19:30; 21:40Про що фільм: Коли на Флориду обрушується потужний ураган, Хейлі ігнорує накази про евакуацію, щоб спробувати зустрітися в цьому хаосі зі зниклим батьком. Вона знаходить його тяжкопораненим в підвалі їхнього будинку, де вони опиняються в пастці через воду, що прибуває. Але це найменше, чого їм варто боятися...Фільм:Жанр: Бойовик, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 11:10; 13:10; 17:30; 19:45; 22:10Про що фільм: Скромний водій Uber на ім'я Стю підбирає пасажира, який виявляється поліцейським, що йде по сліду жорстокого вбивці. Таксист навіть уявити не міг, що тепер його чекає болісне випробування, в ході якого він буде відчайдушно намагатися зберегти тверезий розум, життя і п'ятизірковий рейтинг в додатку.Фільм:Жанр: БойовикМісце: «Premier City»Початок: 21:50Про що фільм: Неперевершений зломщик в'язниць Рей Бреслін знову вплутався в смертельно небезпечну авантюру: разом зі своєю командою він береться розшукати викрадену дочку свого друга - бізнесмена з Гонконгу. Нитки розслідування приводять до однієї з найбільш секретних в'язниць Америки, яка називається «Пункт Диявола».Фільм:Жанр: Драма, криміналМісце: «Premier City»Початок: 14:45; 20:15Про що фільм: Іван - молодий злодій, що спеціалізується на предметах мистецтва, які він краде в багатих будинках Лос-Анджелеса. Справи йдуть в гору, але Іван вирішує зав'язати. І тут він зустрічає Елізу - актрису, яка загруза в боргах. Ці двоє об'єднують свої сили і намагаються зірвати останній куш, який дозволить їм вирішити всі проблеми.Фільм:Жанр: Сімейний, воєнний, історіяМісце: «Premier City»Початок: 11:00; 14:30Про що фільм: Один чоловік на ім'я Джордж Холл відкрив у Белфасті, столиці Північної Ірландії, справжній зоопарк. Це прекрасне місце, де з усіма звірями обходилися завжди з турботою, там були і хижаки такі як леви, гієни, ведмеді, і більш миролюбні тварини як жирафи або слони. Саме слоненя Бастер є улюбленцем сім'ї Холлів, особливо хлопчика Тома. Але в ті роки Великої Британії, як і всю планету, сколихнула Друга світова війна - і Джордж відплив воювати. За його відсутності багато що змінилося - був навіть дан наказ убити всіх небезпечних тварин, що і було зроблено... Щоб захистити Бастера, Том вирішує заховати його у знайомої жінки разом з друзями. Це єдиний шанс для слоненяти на порятунок.Фільм:Жанр: Драма, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 17:10Про що фільм: Маленький сирота Ремі в 10-річному віці потрапляє до літнього бродячого артиста і відправляється в захоплюючу подорож по Франції XIX століття. Ремі вчиться заробляти на хліб співом, заводить дружбу з вірними супутниками-тваринами, а також розкриває таємницю свого походження.