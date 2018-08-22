Ціна на газ продовжує знижуватися: якою буде нова вартість
Сьогодні, 21:07
НАК "Нафтогаз України" за дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана зобов'язана у липні знизити ціну. Відтак, вона впаде на 650 гривень за тисячу кубометрів.
Про це повідомляє прес-служба уряду.
"Нафтогаз" запропонував нову ціну на газ для промисловості
природного газу для населення. У міністерстві нагадали, що компанія зобов’язана продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків:
Мінекономрозвитку - середня митна вартість імпортованого газу - 5 161 грн за 1 тис. куб. м без ПДВ;
Українська енергетична біржа - газ на липень продався за ціною 4 905 грн за 1 тис. куб. м без ПДВ;
"Нафтогаз" - газ для промисловості за передоплатою, що встановлена на липень 5 017 1 грн тис. куб. м без ПДВ;
Або за ціною ПСО, відповідно до постанови КМУ №867, що на липень розрахована як 7 185 грн 1 тис. куб. м без ПДВ.
"Найнижчою виявилася ціна Української енергетичної біржі. Тому ціна газу в липні для населення, без ПДВ, без тарифів на транспортування та постачання складе 4905 гривень за тисячу кубічних метрів, що менше на 650 гривень, ніж ціна в червні 5 554 гривень", - йдеться в повідомленні прес-служби.
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Про це повідомляє прес-служба уряду.
"Нафтогаз" запропонував нову ціну на газ для промисловості
природного газу для населення. У міністерстві нагадали, що компанія зобов’язана продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків:
Мінекономрозвитку - середня митна вартість імпортованого газу - 5 161 грн за 1 тис. куб. м без ПДВ;
Українська енергетична біржа - газ на липень продався за ціною 4 905 грн за 1 тис. куб. м без ПДВ;
"Нафтогаз" - газ для промисловості за передоплатою, що встановлена на липень 5 017 1 грн тис. куб. м без ПДВ;
Або за ціною ПСО, відповідно до постанови КМУ №867, що на липень розрахована як 7 185 грн 1 тис. куб. м без ПДВ.
"Найнижчою виявилася ціна Української енергетичної біржі. Тому ціна газу в липні для населення, без ПДВ, без тарифів на транспортування та постачання складе 4905 гривень за тисячу кубічних метрів, що менше на 650 гривень, ніж ціна в червні 5 554 гривень", - йдеться в повідомленні прес-служби.
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