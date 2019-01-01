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П'ятеро невідомих погрожували вбити 22-річного лучанина

П'ятеро невідомих погрожували вбити 22-річного лучанина
Поліція розслідує погрозу вбивством 22-річному жителю Луцька.

Сьогодні, 11 липня, по 9 годині ранку на лінію служби «102» поліції надійшло повідомлення від 22-річного жителя міста Луцьк про те, що близько 8 години до його помешкання приходили п’ятеро невідомих осіб та погрожували йому фізичною розправою, - пише ГУНП у Волинській області.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Правоохоронці оглянули місце події, опитали потерпілого та очевидців правопорушення.

У рамках досудового розслідування поліцейські проводять необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставини та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, мотивів їх дій.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.




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Теги: погроза, вбивство
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