П'ятеро невідомих погрожували вбити 22-річного лучанина
Сьогодні, 17:50
Поліція розслідує погрозу вбивством 22-річному жителю Луцька.
Сьогодні, 11 липня, по 9 годині ранку на лінію служби «102» поліції надійшло повідомлення від 22-річного жителя міста Луцьк про те, що близько 8 години до його помешкання приходили п’ятеро невідомих осіб та погрожували йому фізичною розправою, - пише ГУНП у Волинській області.
На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Правоохоронці оглянули місце події, опитали потерпілого та очевидців правопорушення.
У рамках досудового розслідування поліцейські проводять необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставини та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, мотивів їх дій.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.
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Сьогодні, 11 липня, по 9 годині ранку на лінію служби «102» поліції надійшло повідомлення від 22-річного жителя міста Луцьк про те, що близько 8 години до його помешкання приходили п’ятеро невідомих осіб та погрожували йому фізичною розправою, - пише ГУНП у Волинській області.
На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Правоохоронці оглянули місце події, опитали потерпілого та очевидців правопорушення.
У рамках досудового розслідування поліцейські проводять необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставини та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, мотивів їх дій.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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