П'ятеро невідомих погрожували вбити 22-річного лучанина

Поліція розслідує погрозу вбивством 22-річному жителю Луцька.Сьогодні, 11 липня, по 9 годині ранку на лінію служби «102» поліції надійшло повідомлення від 22-річного жителя міста Луцьк про те, що близько 8 години до його помешкання приходили п’ятеро невідомих осіб та погрожували йому фізичною розправою, - пише ГУНП у Волинській області.На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Правоохоронці оглянули місце події, опитали потерпілого та очевидців правопорушення.У рамках досудового розслідування поліцейські проводять необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставини та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, мотивів їх дій.Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.