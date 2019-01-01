вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині чоловік порізав сина орендаря водойми

На Волині чоловік порізав сина орендаря водойми
В селі Колпитів Локачинського району 50-річний житель міста Ковель наніс ножове поранення синові орендаря місцевої водойми.

Інцидент трапився в середу, 10 липня, приблизно о 21:00, повідомляють у прес-службі ГУНП Волині.

Потерпілого госпіталізували в Горохівську центральну районну лікарню.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Ковелі в дворі будинку вбили молодого чоловіка.

На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили ніж, яким ковельчанин наніс тілесні ушкодження та направили його на дослідження.

Зазначимо, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ковель, поліція, ножове поранення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці сіл біля Луцька вийдуть на мітинг через щоденне відключення світла
Сьогодні, 18:50
Зима близько: лучанам безкоштовно дадуть дрова
Сьогодні, 18:29
На Волині чоловік порізав сина орендаря водойми
Сьогодні, 18:11
П'ятеро невідомих погрожували вбити 22-річного лучанина
Сьогодні, 17:50
На Волині цьогоріч у 10 людей виявили небезпечні паразити-лямблії
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
На волинському пляжі «обчищали» людей: копи підозрюють лучанина На волинському пляжі «обчищали» людей: копи підозрюють лучанина
04 липень, 21:59
Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою
21 червень, 12:33
Ковельські поліцейські шукають власників вкрадених велосипедів Ковельські поліцейські шукають власників вкрадених велосипедів
13 травень, 19:16
На Волині чоловік вкрав металеві решітки у поліції На Волині чоловік вкрав металеві решітки у поліції
12 травень, 19:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Я українець і я цим пишаюся»: у селі на Волині розмалювали автобусну зупинку. ФОТО
Сьогодні, 19:10
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Мешканці сіл біля Луцька вийдуть на мітинг через щоденне відключення світла
Сьогодні, 18:50
 0
Зима близько: лучанам безкоштовно дадуть дрова
Сьогодні, 18:29
 0
На Волині чоловік порізав сина орендаря водойми
Сьогодні, 18:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿