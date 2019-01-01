На Волині чоловік порізав сина орендаря водойми





Інцидент трапився в середу, 10 липня, приблизно о 21:00, повідомляють у



Потерпілого госпіталізували в Горохівську центральну районну лікарню.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Ковелі в дворі будинку вбили молодого чоловіка.



На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили ніж, яким ковельчанин наніс тілесні ушкодження та направили його на дослідження.



Зазначимо, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.



Досудове розслідування триває.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Колпитів Локачинського району 50-річний житель міста Ковель наніс ножове поранення синові орендаря місцевої водойми.Інцидент трапився в середу, 10 липня, приблизно о 21:00, повідомляють у прес-службі ГУНП Волині. Потерпілого госпіталізували в Горохівську центральну районну лікарню.На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили ніж, яким ковельчанин наніс тілесні ушкодження та направили його на дослідження.Зазначимо, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію